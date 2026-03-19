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Gruppo di Amicizia San Marino–Ucraina, Commissione Esteri: rafforzata la cooperazione parlamentare, confermata la condanna alla guerra e l’impegno per una pace giusta

19 mar 2026
Gruppo di Amicizia San Marino–Ucraina, Commissione Esteri: rafforzata la cooperazione parlamentare, confermata la condanna alla guerra e l’impegno per una pace giusta

Nel pomeriggio di oggi ha avuto luogo un incontro fra il Presidente del Gruppo Parlamentare della Verkhovna Rada di Ucraina per le relazioni interparlamentari con la Repubblica di San Marino e una delegazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri. L’incontro, tenutosi della Sala del Consiglio Grande e Generale, fa seguito all’iniziativa per la creazione di un Gruppo Interparlamentare di Amicizia, costituito nel 2025 ed ha rappresentato l’occasione per testimoniare il comune impegno a rafforzare le relazioni tra i due Paesi attraverso la mutua volontà di cooperazione. L’odierno appuntamento ha rappresentato l’opportunità per ribadire la ferma condanna della Repubblica di San Marino alla guerra di aggressione da parte della Federazione Russa che perdura da oltre quattro anni e per confermare la volontà del nostro Paese di continuare ad adoperarsi nei consessi internazionali a favore di una pace giusta, equa e duratura, valorizzando il multilateralismo e contrastando il fenomeno della disinformazione. Le delegazioni hanno avuto l’occasione di confrontarsi nuovamente dopo una prima visita a San Marino del Presidente del Gruppo Ucraino tenutasi nel luglio scorso; in tale occasione, il rappresentante del Parlamento ucraino aveva espresso parole di apprezzamento e gratitudine per l’impegno di San Marino in difesa del diritto internazionale ed il fattivo contributo nell’accoglienza offerta ai cittadini ucraini costretti a fuggire dal proprio Paese. I partecipanti hanno auspicato che questa iniziativa di diplomazia parlamentare possa proseguire in future forme di collaborazione quale strumento di confronto su temi di comune interesse, nonché esempio di dialogo a difesa dei diritti fondamentali.

c.s. Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri




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