Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo: "A chi serve il termovalorizzatore?"

Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo: "A chi serve il termovalorizzatore?".

In riferimento al comunicato del Direttivo dell’A.M.S. del 7 settembre scorso sulla proposta di installare a San Marino un termovalorizzatore, il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente non può che concordare con le osservazioni contenute nel comunicato e sostenere le proposte avanzate. Sono già alcuni anni che ci battiamo contro alcune proposte di installazione di impianti per bruciare rifiuti, che sono state avanzate da privati, anche in maniera poco trasparente. Le ragioni della nostra opposizione sono tutte nel comunicato dell’Associazione Micologica: - Un impatto ambientale e paesaggistico notevole per un territorio esiguo come il nostro: quale Castello vorrà avere sul proprio territorio un termovalorizzatore? - Un traffico insostenibile di camion pieni di rifiuti, che comporterà più inquinamento e disagio - Un aumento considerevole dell’inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua, perché non esiste un termovalorizzatore a emissioni zero! - E per finire un pressapochismo sconfortante di parte della politica che avanza proposte a vanvera senza adeguata informazione. Inoltre leggendo il logorroico articolo apparso su Serenissima Sera, che descrive il termovalorizzatore come “l’affare industriale del Titano” sciorinando una sfilza di numeri e considerazioni sull’enorme ricchezza capace di generare, tanto che ci domandiamo perché non sorge un termovalorizzatore in ogni comune italiano, si arriva al punto vero della questione: una società privata sarà proprietaria e gestrice dell’infrastruttura!! Poco importa che la maggioranza assoluta sia dello Stato, troppe volte con certe industrie abbiamo visto quanto lo Stato sia ad esse asservito grazie ad una politica compiacente! Dunque ci domandiamo: a chi serve il termovalorizzatore? Forse a chi già da tempo ne aveva chiesto l’installazione? Vogliamo augurarci che la politica valuti meglio certe proposte che hanno un così forte impatto sulla popolazione, sull’ambiente e sul territorio, che sappia far tesoro delle tante esperienze virtuose in tema di rifiuti (riduzione, raccolta differenziata, riciclo) e che abbia, in questo caso davvero, l’ambizione di diventare un esempio in tema di economia circolare, efficienza energetica, rispetto della salute e dell’ambiente. I cittadini ringrazierebbero!

C.s. Il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente

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