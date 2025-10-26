TV LIVE ·
Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per tutela salute e ambiente: "Acqua nera nel Torrente San Marino"

26 ott 2025
Il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente si vede costretto per l’ennesima volta a dare l’allarme per lo scempio che sta subendo il Torrente San Marino. Potete rendervi conto direttamente guardando le foto o i video allegati: l’acqua è nera!!

E non è la prima volta!! Sono state fatte varie segnalazioni all’ufficio sammarinese competente ma, essendo un torrente di confine, pare che la causa sia dalla parte italiana e per la parte italiana pare che sia una cosa normale!!!

A meno che non sia petrolio, crediamo che di normale l’acqua nera di un torrente non abbia niente!! Se gli uffici sammarinesi e italiani preposti ai controlli sull’ambiente ci sono, battano un colpo!! Saremmo più tranquilli e ci sentiremmo più tutelati perché l’ambiente è un bene comune e avere un ambiente sano è un diritto!!

Il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente





