Gruppo di cittadini di Gualdicciolo: una petizione firmata da circa 400 cittadini per la difesa della salute e dell’ambiente

Noi sottoscritti ci rivolgiamo con fiducia alle massime Istituzioni del nostro Paese per tornare ancora una volta su alcune questioni che riguardano direttamente il rispetto dei diritti relativi alla tutela della salute e dell’ambiente, che sono quotidianamente compromessi dalla presenza della Cartiera Ciacci nel centro abitato di Gualdicciolo. In particolare vogliamo fermamente chiedere il rispetto del Piano Regolatore Generale vigente. Infatti è in corso una richiesta da parte di Cartiera Ciacci di vari interventi che porterebbero: - L’ampliamento consistente dell’edificio; - La costruzione di una nuova struttura; - Impianti vari di sicuro impatto per l’eventuale avvio di un cogeneratore; - L’innalzamento del tetto dell’edificio principale per l’installazione di estrattori (intervento richiesto dalla Protezione Civile e unico intervento giustificato ma senza modifica di PRG). È evidente che questi interventi, se approvati, comporterebbero una modifica del Piano Particolareggiato e, di conseguenza del PRG, che invece definisce questa zona non solo a Ristrutturazione Pubblica ma esiste una P.P. approvato dal 1994 che vi prevede una zona residenziale, proprio in ragione del fatto che un insediamento come una cartiera è incompatibile con il Paese. Noi cittadini non possiamo accettare che il PRG non venga rispettato perché significa non rispettare i nostri diritti alla salute e alla tutela dell’ambiente, perché significa inasprire le difficoltà con cui dobbiamo convivere quotidianamente: rumore, puzza, impatto paesaggistico e ambientale! L’unica e conveniente soluzione per tutti è lo spostamento della Cartiera Ciacci in luogo più idoneo ad un insediamento industriale particolarmente impattante come una cartiera ed è l’impegno che chiediamo alle Istituzioni tutte!

Il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente

