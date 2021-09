Gruppo di studenti sammarinesi sulla petizione online

Prendendo atto della situazione riguardante il Green Pass per i cittadini sammarinesi vaccinati con Sputnik V, abbiamo avvertito la necessità di chiedere una soluzione prima dello scadere del termine della deroga del decreto italiano, prevista per il 15 ottobre. Tale data, infatti, si scontra con i tempi ben più stretti dell’università, in vista dell’imminente inizio dell’anno accademico e della conseguente programmazione che ogni studente deve fare.

Così abbiamo sentito la necessità di lanciare una raccolta firme online, la quale accompagnerà la lettera che sarà rivolta ai Capitani Reggenti.

Abbiamo quindi voluto raccogliere le forze di tutti coloro che, di fatto, sono discriminati da questa condizione, mediante una petizione online che è stata avviata nella giornata del 4 settembre.

La nostra iniziativa è del tutto apolitica e tale deve rimanere. Ci sono studenti aderenti ad ogni partito di maggioranza e di opposizione. Questa raccolta firme riguarda tutti.

Chiediamo che le forze politiche non strumentalizzino quella che è una legittima pretesa di risposte. La lettera, infatti, è rivolta agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, garanti dello Stato e dei diritti dei suoi cittadini, così che possano veicolare il nostro messaggio alle istituzioni italiane ed europee, per cui non deve essere letta come un’accusa schierata contro l’esecutivo. Un governo che sappiamo avere solo una parte delle responsabilità di ciò che ci riguarda, essendo il nostro un problema diplomatico che si verifica tra due Stati.

Il numero di firme ha già superato le mille unità in poco meno di ventiquattro ore ed è in continua crescita. Esso conferma le nostre intenzioni, ma allo stesso tempo conferisce maggiore solidità alle nostre preoccupazioni.

Tuttavia la nostra domanda è di accelerare i tempi, di indicarci quanto prima il destino a cui andiamo incontro. Vogliamo sapere se dovremo sottoporci alla terza dose, e saperlo subito, in modo da essere almeno pronti per affrontare il primo semestre accademico. Vogliamo sapere se sarà possibile iscriversi alle attività di laboratorio, progettare ricerche negli archivi italiani, poter usufruire delle biblioteche e dei servizi basilari delle università. Vogliamo sapere se dovremo rinunciare ad un altro anno di educazione in presenza. Vogliamo sapere se potremo recarci fisicamente in Italia con i mezzi pubblici o se potremo programmare la permanenza fuori sede, la quale implica l’impegno di firmare un contratto di affitto e di attenerci a pagare le rate pattuite.

La pandemia ha messo in difficoltà tutti quanti, senza nessuna distinzione. Ma noi studenti spesso ci siamo sentiti lasciati per ultimi. Questo perché si ha la sensazione che la nostra situazione sia secondaria ad altre tematiche altrettanto importanti ma che troppo spesso vengono anteposte. Se ciò era condivisibile nella prima fase di gestione pandemica, oggi crediamo che le tematiche economiche o riguardanti il mercato del lavoro debbano essere poste sullo stesso piano dei problemi dei giovani. Questo perché in futuro saranno gli studenti di oggi che dovranno occuparsi di gestire gli apparati delle aziende e dello Stato e non potremo farlo se oggi mettiamo a rischio la possibilità di ricevere un’istruzione di qualità, ovvero in presenza. Per questo chiediamo risposte alle istituzioni.

Siamo certi e fiduciosi che le istituzioni e il governo si stiano già adoperando per risolvere tale situazione ma vorremmo dimostrare che gli studenti condividono una preoccupazione comune. Una preoccupazione che non ha bandiere e che coinvolge tutti.

Non possiamo essere incerti o indifferenti di fronte a questa problematica, è necessario essere uniti sia a livello politico che sociale.

I nostri problemi sono gli stessi di ogni sammarinese, ma sono urgenti, al punto da spingerci a muoverci di persona. Se chi di dovere lo riterrà opportuno, potrà servirsi dei nostri sforzi per portare anche quest’elemento sul tavolo delle trattative con l’Italia.

Comunicato stampa

Gruppo studenti sammarinesi