Gruppo Genitori Sammarinesi: Inesatte, fumose e insoddisfacenti le risposte pervenute dalle istituzioni nei giorni scorsi.

Ha sollevato un’ondata di indignazione senza precedenti il caso del pedofilo che per anni è rimasto indisturbato a stretto contatto con i bambini, nell’indifferenza delle istituzioni civili, religiose e sportive, anche dopo una sentenza definitiva di condanna. Il Direttivo del Gruppo Genitori Sammarinesi ritiene inesatte, fumose e insoddisfacenti le risposte pervenute dalle istituzioni nei giorni scorsi: è francamente inverosimile che non sia mai giunta agli organi competenti la notizia di un reato così grave e di un processo svoltosi per ben quattro anni in 3 gradi di giudizio.

È necessario e urgente rompere il silenzio su questa vicenda, individuare connivenze ed omertà ed intervenire con provvedimenti adeguati per punire i responsabili che, con dolo o con superficialità, hanno consentito ad un pedofilo di stare vicino ai nostri bambini; chiediamo altresì di conoscere le ragioni che hanno indotto il Consiglio Grande e Generale a respingere nel 2022 l’Istanza d’Arengo che chiedeva l’istituzione di un registro dei reati a sfondo sessuale, misura questa che avrebbe certamente consentito e imposto di intervenire immediatamente per tenere lontano il soggetto violento da ambienti frequentati dai bambini.

Il Gruppo Genitori Sammarinesi sta valutando le più opportune iniziative per la protezione dei nostri minori e per l'applicazione della Convenzione di Lanzarote, alla quale San Marino ha aderito nel 2007.

Ringraziamo coloro che ci stanno supportando con affetto e con passione, mettendo a disposizione tempo e risorse utili per la nostra attività di sensibilizzazione.

Esprimiamo enorme gratitudine anche a CSdL, CDLS, UDS e USL, per l'immediato sostegno dimostrato, hanno contribuito a tenere alta l'attenzione sulla vicenda, aderendo alla manifestazione che si terrà il prossimo giovedì 4 settembre dalle ore 17 fino al tramonto con punto di ritrovo in Piazza della Libertà.

Invitiamo tutti coloro che ci sostengono a partecipare numerosi: solo così riusciremo a far sentire tutta la nostra indignazione e a sensibilizzare autorità politiche e religiose. Non stiamo più in silenzio!



Comunicato stampa

Il Direttivo Gruppo Genitori Sammarinesi



