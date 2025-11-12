Gruppo Glaas-Osla al Villaggio Coldiretti di Bologna: "La filiera controllata priorità per la salute e la tutela del consumatore"

Una delegazione di agricoltori e consumatori sammarinesi guidati dal gruppo Glaas-Osla ha partecipato nell’ultimo fine settimana al Villaggio Coldiretti di Bologna. La kermesse contadina, che ha visto la partecipazione di oltre 700mila persone in tre giorni e numerosi protagonisti istituzionali come i ministri Lollobrigida, Giuli e Foti, l’ex Premier Romani Prodi e i vertici della Regione Emilia-Romagna ha messo in luce temi cruciali relativi al cibo salubre e alla necessità di tutelare le produzioni nazionali ed europee. Durante i convegni, è emersa la preoccupazione per le sfide che riguardano la società e il mondo agricolo, in particolare l'impatto di prodotti ultraprocessati e cibo artificiale, i cui usi prolungati possono creare problemi di salute, inclusa l'obesità. Il dibattito ha inoltre acceso i riflettori sulla concorrenza sleale derivante dalle importazioni che non rispettano i parametri di qualità europei e italiani. È stato sottolineato come, nei primi otto mesi del 2025, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat, le importazioni agroalimentari dal Mercosur (Mercato comune del Sud America) sono cresciute del 18%, raggiungendo 2,3 miliardi di euro, mentre le esportazioni italiane verso quei Paesi sono calate dell’8% (284 milioni di euro). In particolare la carne d’oltreoceano spesso presenta una qualità inferiore rispetto ai parametri italiani ed europei, con la presenza di farmaci oltre i limiti consentiti, sostanze di accrescimento e l'uso di ormoni. È stato sottolineato che tale scenario mette in seria discussione la filiera italiana, offrendo un prodotto importato a costi notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di mercato italiani. Il Ministro della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato un problema critico relativo ai controlli doganali: su 100 importazioni, solo 3 vengono controllate, lasciando passare le restanti 97 senza verifiche. La Coldiretti ha ribadito che, pur essendo favorevoli allo scambio commerciale, è fondamentale che questo avvenga a parità di condizioni, tutelando la qualità che caratterizza in particolare l'Italia. Molte transazioni estere, infatti, passano attraverso il porto dell’Olanda, dove le norme doganali sono meno stringenti. Pino Guidi, rappresentante del gruppo Glaas-Osla, ha commentato gli esiti della visita, sottolineando l’importanza della collaborazione e della diffusione della conoscenza: “Siamo orgogliosi di avere questa collaborazione con la Coldiretti di Rimini, Cesena e Forlì e di partecipare agli eventi nazionali che la Coldiretti promuove. Questo ci permette di essere non solo adeguatamente informati sull'evoluzione del mercato agroalimentare europeo e mondiale, ma anche di divulgare la conoscenza sui temi principali che riguardano il cibo e la salute umana”. La collaborazione tra le entità dei due paesi porterà a breve un importante accordo per far entrare i prodotti coltivati ed allevati a San Marino nella rete “Campagna Amica”. “Il nostro obiettivo - aggiunge Guidi - è mettere al corrente la popolazione, ma soprattutto i consumatori, sui temi più importanti della naturalità del cibo e sul rapporto cibo e salute, affinché ognuno possa gestire il proprio futuro e la propria qualità di vita. La battaglia contro le importazioni non controllate e per la valorizzazione della filiera è cruciale. Su questo San Marino è molto avanti, con una filiera tutta tracciata degli allevamenti sammarinesi. La Cooperativa Allevatori Sammarinesi, tramite i punti vendita di Valdragone e Dogana, è in grado di garantire l’assoluta qualità delle carni bovine prodotte in territorio.”

C.s. - OSLA












