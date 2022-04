Gruppo Libertà per San Marino ringrazia per le firme alle Istanze presentate

Il gruppo Libertà per San Marino ringrazia i numerosi cittadini che hanno sottoscritto le tre istanze presentate nella giornata di ieri. In particolare l’istanza d’arengo contro il Green Pass ha raccolto ben 1077 firme, l’istanza a favore della neutralità nel conflitto russo-ucraino 1028 firme e l’istanza per il reintegro dei sanitari ha visto 897 firmatari. Un ringraziamento speciale va a tutte le attività – bar, ristoranti, esercizi commerciali – che si sono prestati ad essere punto di raccolta firme. Siamo orgogliosi di aver dato voce a una parte significativa della cittadinanza. Crediamo inoltre che questi numeri costituiscano una stima per difetto rispetto a quanti avrebbero potuto sottoscrivere i nostri quesiti. Abbiamo infatti utilizzato principalmente i social network per diffondere l’iniziativa e molte persone potrebbero non esserne venute a conoscenza. Tocca ora alla politica riflettere adeguatamente su come dare risposte alle esigenze, ai timori, ai vissuti di una parte della popolazione che non ha condiviso le misure adottate contro la pandemia, in special modo lo strumento del green pass, non comprende i motivi per cui tanti sanitari non possano svolgere il loro prezioso lavoro e non si riconosce nelle posizioni tenute dalle istituzioni politiche nei confronti di un conflitto estremamente complesso nelle sue origini, incerto nei suoi sviluppi e nelle relative responsabilità.

Gruppo Libertà per San Marino

