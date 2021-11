Gruppo Maggioli: assegnati i Premi Welfare Oggi 2021

Gruppo Maggioli: assegnati i Premi Welfare Oggi 2021.

Nell'ambito della tredicesima edizione del Forum della Non Autosufficienza e dell’Autonomia Possibile, organizzato dal Gruppo Maggioli a Bologna dal 24 al 25 novembre, sono stati conferiti, giovedì 25 novembre, i riconoscimenti del Premio Welfare Oggi 2021. Il Forum è rivolto ai professionisti e agli operatori dei servizi alla persona e a chi si occupa delle persone non autosufficienti e Il Premio Welfare Oggi 2021, che si riconferma alla sua seconda edizione, intende contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza di percorsi virtuosi presenti nei territori. Il primo posto è stato assegnato al progetto “Le convivenze protette per persone con disagio psichico e sociale - Cohousing supportato e inclusione dei soggetti fragili”, promosso dall’ ASL ROMA 4 e volto alla realizzazione diffusa di convivenze supportate destinate a soggetti fragili, promuovendo l'inclusione e le cure sanitarie. Le convivenze, organizzate in piccoli nuclei da 2 a 6 persone, sono collocate nel tessuto urbano cittadino e supportate quotidianamente da operatori e volontari del Terzo Settore, mentre gli ospiti sono presi in carico dai servizi di salute mentale e dai servizi sanitari territoriali. Il secondo premio è stato conferito all’Equipe di Promotori della Salute di Comunità, Piazza dei Colori, promosso da Ausl Bologna, in collaborazione con Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna e Ufficio Reti Quartiere San Donato-San Vitale. Il progetto nasce a Bologna, nel Quartiere San Donato-San Vitale dove si è avviata la prima sperimentazione. Terzo posto in ex aequo ai progetti “Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia” promosso da S.O.F.I.A. Srl della provincia di Gorizia e a “Piossasco: una comunità che si prende cura” presentato dall’APS La Bottega del Possibile della provincia di Torino. Il progetto S.O.F.I.A. è finalizzato a consentire la domiciliarità di coloro che vivono situazione di difficoltà o fragilità, attraverso soluzioni di domotica, Internet, collegamenti tra oggetti di uso quotidiano in grado di rendere “intelligente” e realmente supportivo il domicilio della persona e garantire, allo stesso tempo, privacy e sicurezza. La Bottega del Possibile propone, invece, la sperimentazione di modelli innovativi nei percorsi di cura e nei servizi di sostegno alla domiciliarità per la popolazione anziana, attraverso processi partecipativi che coinvolgono la comunità, i soggetti pubblici e il privato sociale. Il Forum quest’anno si è focalizzato sull’Innovazione Tecnologica per il Socio-Sanitario e il Welfare all’interno del PNRR. Più di 40 gli incontri e i workshop formativi che, nelle due giornate, si sono susseguiti per evidenziare come l'evoluzione tecnologica, che condiziona la società nell'ambito della trasformazione digitale, è applicabile anche al settore dell'assistenza socio-sanitaria. Sono intervenuti, tra gli altri, la Senatrice Barbara Guidolin, l’Avv. Cassazionista Luca Degani, il Prof. Cristiano Gori, docente di politica sociale e coordinatore del Network non Autosufficienza (NNA) e il Prof. Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria.

Cs Gruppo Maggioli

I più letti della settimana: