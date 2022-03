Gruppo misto: 8 marzo, una data per celebrare tutte le donne che non si sono mai arrese

Gruppo misto: 8 marzo, una data per celebrare tutte le donne che non si sono mai arrese.

Una battaglia infinita quella delle donne. Una battaglia che non è ancora stata vinta ma che continua con coraggio e speranza. 8 marzo una data per celebrare tutte le donne che non si sono mai arrese e che mai si arrenderanno, nonostante tutto. Le donne sono capaci di generare una diversa visione del mondo. Bisognerebbe ricordarsi ogni giorno di lottare per le donne e con le donne. Bisognerebbe ricordarsi ogni giorno di difenderne i diritti, scegliendo di condividere insieme a loro il nostro bene più prezioso: la libertà.

I Consiglieri

Denise Bronzetti

Sandra Giardi

Grazia Zafferani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: