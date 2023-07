Gruppo Misto: Una Variazione di Bilancio “stentata”

Il governo, sul quale pendono dubbi di piena legittimità, pensa di essere ancora sostenuto da 44 Consiglieri. Ha proposto una variazione di bilancio che contiene mille deleghe e che esulano dalle finalità tecniche della legge stessa, dai gettoni per le commissioni alla blockchain, ai crediti sulle emissioni di anidride carbonica. E naturalmente ha riproposto senza vergogna ed esitazione su quello che rimane del DES, ovvero le residenze fiscali non domiciliate. Questo provvedimento fortemente voluto dalla Segreteria alle Finanze, ha generato il muro contro muro in Consiglio, ha richiamato i sindacati in piazza e ha di fatto bruciato una settimana di sedute Consigliari, dimostrando tutte le difficoltà di una maggioranza a corto di numeri. Il Gruppo Misto ringrazia le forze di opposizione che hanno collaborato per arginare una variazione di Bilancio, poco progressista, poco rivolta al sociale e con sfumature che ricordano un passato poco edificante. Quel che rimane del DES unito ai diversi emendamenti proposti dal governo di sapore clientelare, dicono chiaramente quale sia la visione economica di quello che rimane della maggioranza a guida Democristiana. Alla luce di questo atteggiamento della maggioranza, che persevera nello svilire il ruolo del Consiglio Grande e Generale espropriandolo della capacità legislativa, Il Gruppo Misto ha risposto presentando numerosi emendamenti che hanno il principale obiettivo di portare riflessioni politiche e che potrebbero essere utilizzate come leva per un cambiamento culturale nell’approccio alla gestione delle relazioni politiche e alle soluzioni utili allo sviluppo economico della Repubblica in un quadro di fiducia. Integrazione Territoriale per sviluppare una economia sinergica con le realtà limitrofe e cooperare insieme per affrontare le sfide di gestione ambientali, innovazione, sviluppo digitale, introduzione dell’ISEE per re-distribuire correttamente gli aiuti per le famiglie, risolvere l’annoso problema delle liste d’attesa per i servizi ISS, nuovi percorsi, progetti e forme per lo sviluppo economico sono solo alcuni degli emendamenti presentati all’Aula dal Gruppo Misto. Siamo consapevoli che un cambio culturale richiede molto tempo, occorre però preparare il terreno, piantare i semi e curare la crescita.

Gruppo Misto: Sandra Giardi Alessandro Rossi Grazia Zafferani

