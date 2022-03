Gruppo Nazionale Sammarinese all'assemblea Uip

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Marica Montemaggi, Giovanni Maria Zonzini e Matteo Rossi, parteciperà a Bali alla 144^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 20 al 24 marzo p.v. Nella giornata del 19 marzo p.v. si terrà inoltre l’incontro del Gruppo 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa. L’agenda dei lavori prevede il Forum delle Donne Parlamentari e il Forum dei Giovani Parlamentari, oltre che le riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo. Le Commissioni Permanenti Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani tratteranno tematiche quali i processi che garantiscono la pace duratura e la sicurezza globale, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione nell’ambito dell’istruzione, lo sviluppo locale e regionale dei Paesi con un alto livello di migrazione internazionale, la lotta contro ogni forma di tratta degli esseri umani e degli abusi dei diritti dell’uomo e il ruolo del Parlamento nel conciliare le misure sanitarie adottate durante la pandemia con la salvaguardia delle libertà civili. L’Assemblea in seduta plenaria sarà chiamata a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà su temi ambientali, in particolare sulla mobilitazione dei parlamenti contro il cambiamento climatico. Nel corso del dibattito il Consigliere Marica Montemaggi interverrà in rappresentanza della Repubblica di San Marino, sottolineando l’attiva partecipazione e la particolare sensibilità del nostro Paese per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia dell’ambiente.

Cs Gruppo Unione Interparlamentare