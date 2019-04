Gruppo Nazionale Sammarinese UIP: 140^ Assemblea dell’Unione Interparlamentare

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Mirco Tomassoni (Presidente), Mariella Mularoni (Vice Presidente), Marica Montemaggi e Denise Bronzetti parteciperà alla 140^ Assemblea dell’UIP in programma a Doha (Qatar) dal 5 al 10 aprile. Nel corso dei lavori, la Commissione Permanente Pace e Sicurezza Internazionale tratterà la tematica relativa alla non ammissibilità dell’uso dei mercenari quale strumento di minaccia della pace e di violazione dei diritti umani, mentre la Commissione Permanente Sviluppo sostenibile, Finanze e Commercio verterà sul ruolo di libero e corretto mercato e investimenti nel raggiungimento dei SDGs (Sustainable Development Goals – Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile) specialmente quelli riguardanti l’ugualianza economica, infrastrutture sostenibili, industrializzazione e innovazione. L’Assemblea in seduta plenaria sarà chiamata a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, che hanno come temi il fornire una protezione internazionale per il popolo Palestinese e la protezione dei diritti e della dignità delle minoranze mussulmane nel mondo. Il dibattito generale dell’Assemblea rifletterà attorno al ruolo dei Parlamenti quali piattaforme per contribuire all’educazione alla pace, alla sicurezza e alla legalità.

Comunicato stampa

Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP)