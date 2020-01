Guardia di Rocca: resoconto operatività anno 2019

Nell’anno appena trascorso, nella sfera delle proprie competenze, il Corpo della Guardia di Rocca ha indirizzato principalmente la sua attività sui servizi di prevenzione e sicurezza, di controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi, in quella del controllo sulle merci in entrata, nonché nei consueti servizi di rappresentanza e vigilanza presso le Sedi Istituzionali. Nello specifico ha effettuato:

5.715 ore di pattugliamento diurno sul territorio;

4.117 persone controllate di cui 3.075 sono state sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante e strumenti analoghi;

71 Procedimenti Penali accesi c/o la Cancelleria Penale del Tribunale Unico;

3 arresti di persone ricercate;

18 persone denunciate per la detenzione e assunzione di sostanze stupefacenti e il contestuale sequestro della sostanza;

9 persone denunciate per guida con assicurazione scaduta;

9 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa;

1 segnalazione di reato nell’ambito del contrasto alla violenza di genere;

52 Carte di Circolazione ritirate per revisione scaduta o per revisione straordinaria;

21 Patenti di Guida ritirate;

225 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

15.605,49 € riscossi per violazioni al Codice della Strada.

Sono state raccolte 171 denunce così suddivise:

28 denunce di furto;

20 denunce per carte di credito clonate;

5 denunce per danneggiamento, lesioni e minacce;

103 denunce di smarrimento.

318 sono le armi da fuoco prese in consegna al confine di Stato di Dogana;

12 scorte ai vettori portavalori;

39 scorte a mezzi provenienti dall’Italia e diretti al Provveditorato di Stato;

57 interventi per allarmi furto e/o rapina;

21 interventi per liti;

52 interventi su incidenti stradali;

9 interventi di sopralluogo per danneggiamento;

27 interventi per “Codice Blu”;

77.312 visti telematici per l’importazioni di merci in territorio;

7.326 documenti doganali appurati con sistema NTCS;

1.656 controlli c/o le attività economiche;

109 segnalazione inviate all’Ufficio Tributario per irregolarità riscontrate sulle importazioni;

30 Servizi di Rappresentanza.

Con il supporto della Compagnia di Artiglieria è stato svolto il tradizionale Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia dal 22 luglio al 13 settembre.

Il Corpo ha garantito il servizio di vigilanza a Palazzo Begni, sede delle Segreterie di Stato di Esteri e Finanze, dal lunedì al venerdì, con orario 8/18,15 e al Tribunale Unico sempre dal lunedì al venerdì per un totale di 41,15 ore settimanali.

