Guardie ecologiche Volontarie: 50 interventi nel 2020.

Le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie), convenzionate con il comune di Coriano, svolgono diversi interventi di vigilanza e di collaborazione in materia ambientale su tutto il territorio. Nel corso del 2020 hanno effettuato servizi per oltre 200 ore, percorrendo quasi 3000 km sul territorio, nonostante il lockdown e il blocco del servizio nei mesi da marzo da maggio 2020. Gli interventi di maggiore rilevanza sono stati fatti in collaborazione con Hera lungo le rive del fiume Marano e a Cerasolo con la rimozione di rifiuti speciali, di cui avevamo già dato notizia. Durante i controlli nei parchi sono stati effettuati anche le verifiche sui microchip dei cani. Sono stati segnalati sporadici abbandoni di rifiuti attraverso l'app Il rifiutologo di Hera che consente di fotografare e geolocalizzare la segnalazione, affinché Hera provveda alla pulizia. Dal controllo sul territorio si è riscontrato un notevole miglioramento del conferimento dei rifiuti tramite il sistema porta a porta con evidente miglioramento igienico sanitario per persone e ambiente. Rimane invece la criticità dell'accensione dei fuochi nel Parco del Marano, pratica vietata da ordinanze e soprattutto pericolosa nella stagione estiva. Per questo motivo è stata richiesta la collaborazione anche dei Carabinieri Forestali per la tutela e l'osservazione della normativa. Le Gev continueranno anche per il 2021 il loro operato sul territorio comunale dialogando con i cittadini che riconoscono l'attività di informazione, sensibilizzazione sul tema ambientale e degli animali. Anna Pazzaglia (assessore all’ambiente): ”Riconoscendo l'importanza della presenza e dell'attività del corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie sul territorio, ringrazio per il loro operato e auspico una sempre maggiore collaborazione con i cittadini corianesi per la tutela dell'ambiente.”





