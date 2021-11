Guardie Zoofile Volontarie, parte la sottoscrizione del pdl d'iniziativa popolare promossa da Apas

Prende il via in questi giorni la sottoscrizione del Progetto di Legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS) per l’Istituzione di Guardie Zoofile Volontarie nella Repubblica di San Marino. Le guardie opereranno a titolo volontario e gratuito e solo dopo averne dimostrato la propria idoneità, superando un approfondito corso di formazione organizzato dall’APAS, in collaborazione con i relativi settori pubblici e privati inerenti alle competenze richieste. Attraverso l’istituzione di guardie zoofile volontarie si concretizzerà una risposta consapevole ed efficace ai bisogni di tutela e benessere animale, a cui la società civile è sempre più attenta. L’istituzione di guardie zoofile volontarie andrà inoltre a colmare un vuoto legislativo, in quanto fino ad oggi non è prevista la possibilità da parte dell’Autorità competente di impartire prescrizioni in materia di detenzione di animali diversi da quelli dI affezione. Un supporto volontario volto a garantire il benessere degli animali trascurati o maltrattati sarà quindi una vantaggiosa opportunità per il nostro Paese, per favorire la corretta applicazione delle normative in materia di tutela animale. Invitiamo quindi tutti i cittadini elettori, cui sta a cuore la problematica a sostenere questo Progetto di Legge sottoscrivendolo presso:

Rifugio APAS tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13 (compresi domenica e festivi) tel. 0549 996326

Studio Legale e Notarile Avv. Susanna Gasperoni Via Consiglio dei Sessanta, 99 Dogana tel. 0549-900355

Studio Legale e Notarile Avv. Maria Selva, Via XXVIII Luglio, 218 Borgo Maggiore (RSM) tel. 0549 980528

Studio Legale e Notarile Avv. Antonella Bonelli, Via G. Giacomini, 13, 47890 Città di San Marino (RSM) tel. 0549 992701

c.s. Apas