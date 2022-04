Guardie zoofile volontarie per tutelare gli animali da incuria e maltrattamenti

Guardie zoofile volontarie per tutelare gli animali da incuria e maltrattamenti.

L’APAS ha depositato nella mattinata di Venerdì 8 Aprile presso la Segreteria Istituzionale il Progetto di Legge di Iniziativa Popolare, corredato di numerose firme, per promuovere anche a San Marino, come già nella vicina Italia, l’istituzione di un corpo di Guardie Zoofile volontarie col compito di vigilare sull’osservanza delle normative a tutela del benessere degli animali. Le guardie opereranno a titolo gratuito, dopo aver superato un approfondito corso di formazione e rappresenteranno un punto di riferimento per i cittadini preoccupati del benessere degli animali, un’opportunità per favorire la corretta applicazione delle normative in materia di tutela animale, che rischiano di rimanere lettera morta se non supportate dalla necessaria vigilanza. L’APAS auspica quindi che il Consiglio Grande e Generale possa prendere quanto prima in esame la PdL e invita l’Istituto della Reggenza a portarla al più presto all’attenzione del nostro Parlamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: