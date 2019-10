Guerini e Associati: L'ex presidente della Banca centrale di San Marino diventa scrittore

Racconti della notte, da leggere di giorno

Florilegio di narrazioni surreali

di

Ezio Paolo Reggia

Guerini e Associati, pp. 234, Eu 18,00



“Sembrerebbe che l’imprevedibile non possa essere previsto.”



Un’antologia divertente e scanzonata, uno zibaldone di storie per funamboli della lettura, uno spazio lucido e surreale per chi ha voglia di tuffarsi nelle pagine di un libro bizzarro, scritto di notte ma da leggere rigorosamente di giorno, per sfuggire alla malinconia e accogliere il buonumore.

Sono storie di lavoro, d’amore, di incontri sbagliati, allucinazioni notturne sempre in equilibrio precario tra reale e assurdo. Un ladruncolo sfigato, un narratore di poche parole, un feroce fancazzista-interista-leninista-tabagista: personaggi eccentrici, vitali e indimenticabili che ci invitano a variare continuamente punto di vista, per osservarci e osservare il mondo sovvertendo l’ovvio: così, il finale sarà sempre un colpo di scena.

Il libro è poi corredato e completato dai pensieri molesti di Cicero: strambi e a volte enigmatici nonsense, che sbrogliano la comicità intelligente e disincantata dell’autore in una parodia grottesca della realtà.

Ezio Paolo Reggia è manager, docente e saggista. Ha occupato posizioni di vertice in alcuni dei principali Gruppi assicurativi. Tra le pubblicazioni più recenti: Ritratti di manager (2016) e Dessert. Management, dintorni e contorni (2019).

In libreria dal 18 Settembre 2019



