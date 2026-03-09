Guerra e prezzi, Federconsumatori Rimini: allerta contro il rischio speculazioni. rimodulare IVA e accise sui carburanti

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione urgente della Commissione di allerta rapida, convocata dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, per affrontare tempestivamente, l’ondata di rincari dei carburanti, e dei prezzi del carrello della spesa. All’indomani dell’Attacco all’Iran i prezzi dei carburanti sono schizzati all’insù alla velocità della luce (Diesel al litro alla pompa 1,8-9 Euro, 2,6 in autostrada ): un rialzo fuori da ogni logica e da ogni tempistica accettabile, che, su sollecitazione delle associazioni dei consumatori , ha giustamente destato la preoccupazione del Garante. E’ da apprezzare la tempestività della convocazione e l’impegno ad affrontare una situazione che non può e non deve lasciare il minimo margine a fenomeni speculativi, dannosi per i consumatori e per l’intero sistema economico. Rincari spesso causati da fenomeni speculativi che si ripercuoteranno sul fronte dei carburanti, in maniera diretta per i rifornimenti, e in maniera indiretta per i prezzi dei beni trasportati, nel nostro Paese, per oltre l’86% su gomma. A questo si aggiungono gli allarmi sul fronte dei fertilizzanti, della logistica, dei trasporti aerei e marittimi. Secondo i nostri calcoli ciò comporterà un aggravio minimo a famiglia complessivo di 670,90 euro annui . Tutto ciò rischia di avere un impatto molto forte, e per alcuni insostenibile, sui prezzi di beni e servizi, ben oltre quanto sarebbe giustificato dai rialzi attuali. È urgente disinnescare il rischio di rincari eccessivi e speculazioni, imparando dagli errori del passato, ed è necessario farlo subito. Dopo la crisi energetica scoppiata a seguito del conflitto russo-ucraino, i prezzi del carrello della spesa non si sono mai adeguati al ribasso e per i cittadini riminesi il rincaro 2020 ad oggi si è attestato ad un + 30%. A questi aumenti non se ne possono aggiungere altri, specialmente in una fase caratterizzata da forti difficoltà e disagi delle famiglie. Per questo riteniamo improrogabile un intervento determinato e immediato che preveda una sterilizzazione delle accise sui carburanti (di 20 cent al litro) e una rimodulazione dell’IVA per far sì che i rincari non siano aggravati da una tassazione che pesa in maniera eccessiva sul costo di benzina e diesel in Italia. Siamo convinti, poi, che vi sia margine in questa fase per una rimodulazione delle aliquote IVA anche su alcuni beni di prima necessità, che porterebbe benefici sulle tasche per le famiglie di oltre 500 euro annui.

c.s. Federconsumatori Rimini









