Guerra e sanzioni: quali ripercussioni per l'Europa?

Il 24 febbraio 2022 il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, ultimo atto di una crisi iniziata nel 2014 con la guerra nel Donbass in Ucraina orientale. Oggi, a distanza di 8 mesi da quel tragico evento, non si riescono ancora ad intravedere spiragli per una risoluzione pacifica della crisi. Qual è la situazione attuale del conflitto Russia-Ucraina? Quali sono le ripercussioni sull’economia dei paesi del mediterraneo? Quanto è alto il rischio di un disastro nucleare? Qual è la posizione della Repubblica di San Marino sul conflitto? Ma, soprattutto, quali sono le prospettive di pace per un conflitto che sta sconvolgendo l’Europa? Di questo parleremo giovedì 10 novembre, alle ore 21:00 presso la Casa del Castello di Serravalle con un ospite d’eccezione: l’Ambasciatore Sergio Piazzi, Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, che fin dal primo momento ha seguito in prima persona l’evolversi della vicenda. Assieme a lui cercheremo di capire lo stato attuale e l’evoluzione del conflitto che, ad oltre 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, sta sconvolgendo la vita sociale ed economica dei paesi dell’area euro-mediterranea. La cittadinanza è invitata.

Cs - Movimento RETE