Guerra in Ucraina, vicenda "La Serenissima", contratti, pensioni, al centro di "CSdL Informa" di domani.

anti gli argomenti in discussione nella puntata di domani di "CSdL Informa", che sarà trasmesso in diretta Facebook alle 18.30 sulla pagina "Cuore CSdL". In primo piano la guerra in Ucraina, rispetto a cui la CSU ha organizzato una marcia per la pace lo scorso sabato, molto partecipata; la vicenda, nel campo dell'informazione, del quotidiano "La Serenissima"; i rinnovi contrattuali; il confronto sulla riforma pensionistica. Intervengono dirigenti del livello confederale CSdL e delle Federazioni di categoria. Conduce il dibattito Giuliano Tamagnini. La CSdL dà appuntamento a tutti i cittadini interessati a questo programma di informazione sindacale.

c.s. CSdL

