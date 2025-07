Hack Robotics: già sold out il primo Hackathon di Robotica a San Marino

Hack Robotics: già sold out il primo Hackathon di Robotica a San Marino.

Sono più di 50 i ragazzi dai 12 ai 18 anni iscritti per l’evento del 9 luglio, alcuni arrivano da Bologna, Forlì, Cesena e persino da Caserta.

L’evento è organizzato da Botika e Fattor Comune, col supporto di Artù onlus, San Marino Innovation e delle Segreterie di Stato Istruzione, Cultura, Industria, Sport e Turismo.

Presenti anche i talenti sammarinesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di robotica Atene 2024, in vista delle prossime Olimpiadi Panama di ottobre.



Innovazione protagonista a San Marino, con Hack Robotics, il primo Hackathon di Robotica nella Repubblica, organizzato da Botika e Fattor Comune, con il prezioso supporto di Artù onlus, San Marino Innovation e delle Segreterie di Stato Istruzione Cultura, Industria, Sport e Turismo. L’appuntamento, gratuito, è per mercoledì 9 luglio alla Sala Polivalente di Serravalle (San Marino). Sold out le iscrizioni, con oltre 50 ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni che hanno aderito, provenienti non solo dalla Repubblica ma anche da più parti d’Italia (Bologna, Forlì, Cesena e perfino da Caserta), pronti a sfidarsi a colpi di programmazione, robot e creatività. Sarà aperto al pubblico il momento conclusivo dell'evento, alle 17.30 che, oltre alla premiazione dei team vincitori, vedrà anche un dialogo sulla robotica educativa, appuntamento da non perdere per chi desidera scoprirne di più su questo affascinante mondo. L'iniziativa è molto più di una semplice competizione, ma è una vera e propria giornata di sperimentazione e apprendimento pratico, dove i partecipanti si divideranno in team per affrontare sfide con i robot, guidati da formatori specializzati ed esperti di robotica educativa di First Global Italia. Chiaro l’obiettivo: sviluppare competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), stimolare l'innovazione e offrire un'opportunità concreta di mettere in pratica conoscenze tecniche e creative. Tutti i kit robotici necessari sono forniti gratuitamente per permettere a ogni team di sperimentare al meglio.

Orizzonte Olimpiadi di Panama

2025 L’interesse e le iscrizioni sold out evidenziano anche una decisa crescita del movimento della robotica educativa nel nostro territorio. A testimonianza di questa eccellenza, saranno presenti anche i giovani talenti del team sammarinese che hanno partecipato con successo alle Olimpiadi di robotica di Atene nel 2024 e all'evento internazionale di Lignano Sabbiadoro nel febbraio 2025. Il team racconterà le proprie esperienze internazionali e la prossima entusiasmante trasferta a Panama nel 2025 ad ottobre. "La robotica educativa rappresenta uno strumento straordinario per far scoprire le passioni ai giovani", spiega Diego De Simone, co-founder di Botika e Fattor Comune. Non si tratta solo di tecnologia, ma di affinare "il pensiero laterale e le competenze trasversali fondamentali per il futuro: come il problem-solving, il lavoro di squadra e la creatività applicata alla risoluzione di sfide concrete". Per maggiori informazioni: www.botika.ai/hack-robotics

Fattor Comune aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere attraverso il digitale e l’innovazione. Ha realizzato molteplici progetti educativi e di formazione per i giovani talenti connettendoli anche alle imprese del territorio. Ha ricevuto diversi riconoscimenti con iniziative come Startup Weekend, Rigenerete e Fattore Innovazione. www.fattorcomune.com

Botika è una startup innovativa che si occupa di Intelligenza Artificiale ed è la referente ufficiale di First Global per la Repubblica di San Marino. www.botika.ai

