Hadron by Tether avvia una collaborazione strategica con FirstData e BKN301 per promuovere la tokenizzazione istituzionale in Arabia Saudita

Tether, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con First Advanced Data for Artificial Intelligence LLC (FirstData) e BKN301. La collaborazione prevede l'impiego di Hadron by Tether come piattaforma tecnologica centrale, per accelerare la tokenizzazione di asset immobiliari di livello istituzionale in Arabia Saudita. Hadron by Tether è una piattaforma di tokenizzazione degli asset progettata per semplificare la conversione di un'ampia gamma di beni in token digitali. Integra la tecnologia e il know-how sviluppati da Tether nell'ultimo decennio, offrendo una piattaforma intuitiva per l'emissione e la gestione degli asset tokenizzati durante l'intero ciclo di vita, all'insegna di modularità, sicurezza, affidabilità e un'esperienza utente fluida. FirstData è un’azienda con sede a Riyadh che combina l’intelligenza artificiale con un’infrastruttura regolamentata per gli asset digitali, trasformando il modo in cui gli asset del mondo reale vengono gestiti e scambiati. FirstData collaborerà con BKN301 per fornire supporto all'integrazione di Hadron by Tether nel proprio modello operativo.

Nell'ambito di questa collaborazione, FirstData assumerà il ruolo di responsabile commerciale, emittente e operatore del mercato primario per gli asset immobiliari tokenizzati di livello istituzionale in Arabia Saudita. Utilizzerà Hadron by Tether come infrastruttura centrale per l'emissione, la gestione e l'amministrazione dell'intero ciclo di vita dei propri asset tokenizzati, assicurando sicurezza della blockchain, conformità ed estensibilità. BKN301 supporterà FirstData garantendo servizi di integrazione, orchestrazione, front-end, connettività bancaria e supporto operativo per incorporare Hadron by Tether nell'infrastruttura operativa di FirstData. La tokenizzazione sta trasformando i mercati finanziari globali, migliorandone l'efficienza, ampliando la partecipazione e democratizzando l'accesso a più opportunità, un tempo fuori portata. Tether si impegna a promuovere proprio questa trasformazione attraverso collaborazioni strategiche e innovazioni tecnologiche come Hadron by Tether. In Arabia Saudita, tale processo di trasformazione prende avvio dal settore immobiliare di livello istituzionale, liberando il potenziale di una classe di asset storicamente illiquida e consentendo una partecipazione più ampia alla proprietà e agli investimenti immobiliari.

L'iniziativa è inoltre in linea con l'obiettivo di Tether di promuovere casi d'uso istituzionali per gli asset del mondo reale, a partire dalla tokenizzazione immobiliare, e contribuisce agli obiettivi di modernizzazione della Saudi Vision 2030. Favorisce un accesso più ampio alle opportunità di investimento e la trasformazione digitale dei mercati tradizionali degli asset.

«In Tether riteniamo che la tokenizzazione degli asset del mondo reale ridefinirà il settore finanziario, rendendo gli asset globali più liquidi, accessibili, sicuri e scalabili. Grazie alla Vision 2030, l'Arabia Saudita si distingue come mercato ideale per dimostrare il forte impatto trasformativo di piattaforme come Hadron by Tether», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «Siamo orgogliosi di sostenere le ambizioni del Regno ampliando la partecipazione, creando nuove opportunità di investimento e collaborando con FirstData e BKN301 per costruire un ecosistema finanziario più inclusivo, a sostegno di questa visione». La collaborazione mira a creare un modello operativo scalabile che riunisca infrastruttura blockchain, tecnologia degli asset digitali, quadri di conformità e servizi finanziari regolamentati, così da posizionare l'Arabia Saudita come giurisdizione leader nella tokenizzazione istituzionale degli asset e attrarre investitori, sia locali che internazionali.

«L'Arabia Saudita è uno dei mercati più interessanti al mondo per la convergenza tra tecnologia, mercati dei capitali e tokenizzazione degli asset del mondo reale», ha dichiarato Nabil Al-Nuaim, Presidente di FirstData. «Combinando l'esperienza e le relazioni di FirstData nel mercato locale con la comprovata infrastruttura di tokenizzazione di Hadron by Tether, intendiamo creare nuove opportunità per proprietari di asset, investitori e istituzioni, sostenendo al contempo la visione economica di lungo periodo del Regno».

«Il ruolo di BKN301 in questa iniziativa è garantire che le funzionalità di tokenizzazione di Hadron by Tether siano collegate in modo fluido alle infrastrutture bancarie, di pagamento e di conformità necessarie per un'implementazione istituzionale», ha dichiarato Stiven Muccioli, CEO di BKN301 Group. «Siamo lieti di supportare FirstData e Tether nella costruzione di un solido ecosistema di asset tokenizzati nel Regno».

Nell'ambito della Vision 2030, l'Arabia Saudita sta procedendo rapidamente verso un'infrastruttura finanziaria digitale basata sulla blockchain e conforme alla Sharia. Questa transizione sta liberando liquidità in settori tradizionalmente illiquidi, agevolando gli investimenti diretti dall’estero e creando un livello di regolamento digitale sicuro e garantito dagli asset, volto a tutelare la ricchezza nazionale e a promuovere la modernizzazione economica. In tale contesto, la collaborazione giunge nel momento opportuno e pone le basi per una futura espansione verso altre classi di asset digitali, tra cui energia, finanziamento di progetti infrastrutturali e altri asset strategici del mondo reale. Per maggiori informazioni su Hadron by Tether, visitare https://hadron.tether.to/

Informazioni su Hadron by Tether

Hadron by Tether è una piattaforma di tokenizzazione degli asset che semplifica la conversione di diverse tipologie di beni in token digitali. Grazie a un'interfaccia intuitiva e fluida, la piattaforma consente agli utenti di tokenizzare con facilità azioni, obbligazioni, materie prime, fondi e punti premio. Ciò apre nuove opportunità a privati, imprese e persino stati sovrani, permettendo loro di raccogliere fondi utilizzando garanzie tokenizzate. La piattaforma offre una gamma di strumenti che comprende l'emissione e il burn di asset, la conformità KYC (Know Your Customer), la reportistica blockchain, la gestione dei mercati dei capitali e l'assistenza normativa. Rendendo più accessibile la tokenizzazione degli asset, Hadron by Tether mira a rivoluzionare il settore finanziario e a plasmare il futuro del denaro.

C.s. - Bkn301







