Halloween a San Marino è magic!.

Presentati alla stampa questa mattina alla presenza delle autorità presso la Sala Conferenze della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, le due iniziative in programma per Halloween 2022: Halloween Express e Magic Halloween San Marino! Segretario di Stato, Federico Pedini Amati: “In considerazione del successo ottenuto lo scorso anno abbiamo ritenuto giusto organizzare nuovi eventi in occasione di halloween. Abbiamo unito la seconda edizione di Halloween Express organizzata dai fratelli Benedettini con la direzione artistica di Andrea Prada con San Marino Magic Halloween la cui organizzazione è curata dal Mago Gabriel e da Magica Gilly con lo staff del Festival Internazionale della magia, in un evento unico sviluppato in sinergia del quale sono certo entrambe le realtà sapranno beneficiare. Questa manifestazione, che punta sul divertimento e sulle emozioni che solo la magia sa regalare, ha altri due obiettivi: quello di riuscire a ravvivare un week end che, nonostante il ponte di Ognissanti, possiamo considerare destagionalizzato e quello di organizzare eventi che coinvolgano altre aree di altri Castelli oltre al Centro Storico, in questo caso quello di Borgo Maggiore con le sue meravigliose gallerie”. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico dello scorso anno, gli eventi dedicati alla festa più “spaventosa” che ci sia, raddoppiano. Torna la seconda edizione di San Marino Halloween Express, dal 28 al 31 ottobre, lo spettacolo itinerante a bordo del trenino con un percorso tutto nuovo che attraverserà il centro storico di Borgo Maggiore, patrimonio Unesco, e le storiche gallerie di Montalbo. Il Capitano di Castello di Borgo Maggiore ha evidenziato che in occasione dell’evento saranno riaperti gli antichi grottini; verranno inoltre proposti speciali menu a tema dai ristoratori locali. La partenza a bordo del “San Marino Halloween Express” con performer specializzati per intrattenere famiglie e bambini è prevista dalle 17.00 da piazzale Mercatale, mentre il tour e gli spettacoli dalle 22.00 alle 24.00 sono dedicati esclusivamente ad un pubblico adulto. Nel centro storico di Borgo Maggiore e nelle gallerie non mancheranno animazioni a tema per “spaventare” e divertire tutti i presenti. San Marino Halloween Express è un evento ideato da F.lli Benedettini SpA, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. I biglietti son acquistabili online sul sito www.bytrainsanamrino.com. Novità del 2022 è San Marino Magic Halloween: nelle giornate del 30 e 31 ottobre, a partire dalle 16.00, nel Centro Storico di San Marino sarà ricreata una suggestiva ambientazione a tema per accogliere famiglie e bambini con attività e animazioni appositamente a loro dedicati: artisti itineranti, maghi, giocolieri faranno divertire grandi e piccini. Truccatrici professioniste saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno calarsi nell'atmosfera con un trucco ad hoc mentre spettacoli a tema, giochi a quiz e animazioni musicali renderanno l'evento ricco di emozioni. Non mancheranno la tradizionale Caccia al Tesoro in chiave "Horror" per le vie del Centro Storico, il suggestivo spettacolo di fuoco e l'imperdibile Magic Spirit Show dedicato al grande Mago Houdini condotto dal celeberrimo Mago Fax e con la partecipazione di Magica Gilly, El Diablo e Gabriel. Menu a tema saranno proposti dai ristoranti aderenti mentre le vetrine dei negozi assumeranno un aspetto spettrale. San Marino Magic Halloween è organizzato da Associazione Arte Magica Sammarinese, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

