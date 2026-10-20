Halloween a San Marino: misteri, enigmi e avventure tra le mura del Centro Storico e alla Galleria di Borgo Maggiore

Halloween a San Marino: misteri, enigmi e avventure tra le mura del Centro Storico e alla Galleria di Borgo Maggiore.

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere una serata di Halloween all'insegna del divertimento e dell'avventura, con iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di esperienze immersive. Il pomeriggio del 31 ottobre sarà dedicato ai più piccoli con la Caccia al Tesoro di Halloween, un percorso tra le suggestive vie del Centro Storico che condurrà giovani esploratori alla scoperta di enigmi, indizi e tesori nascosti. La partenza è prevista dal Giardino dei Liburni alle ore 16.30 e la partecipazione sarà libera e gratuita. Con il calare della sera dalle ore 18.40 a tarda notte, l'atmosfera si farà ancora più coinvolgente grazie alla Escape Room "Survive the Outbreak", ambientata nella Galleria di Borgo Maggiore trasformata, per l'occasione, in una misteriosa base contaminata. I partecipanti saranno chiamati a collaborare per risolvere enigmi, affrontare prove e trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi, con tempo massimo di 15 minuti. L'iniziativa, rivolta prevalentemente a un pubblico adulto, prevede l'accesso a gruppi di cinque persone, 19 turni disponibili, prenotazione sul sito visitsanmarino.com nella pagina dedicata all’evento. Halloween diventa così un'opportunità per vivere il territorio in modo originale, valorizzando luoghi caratteristici della Repubblica attraverso attività che uniscono gioco, creatività e spirito di condivisione.

San Marino si conferma una destinazione capace di proporre eventi esperienziali di qualità, in grado di coinvolgere pubblici differenti e di valorizzare il fascino unico del Centro Storico, Halloween rappresenta un'occasione speciale per far vivere il territorio attraverso il divertimento, la partecipazione e la scoperta. Un appuntamento che promette emozioni, mistero e divertimento per residenti e visitatori, in una cornice unica come quella della più antica Repubblica del mondo.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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