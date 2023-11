“Halloween Party”, i ringraziamenti della Giunta di Domagnano

La Giunta di Castello di Domagnano, vuole esprimere tutta la sua gratitudine ai volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento “Halloween Party”, perché senza di loro non ci sarebbero stati addobbi e nemmeno l’intrigante labirinto all’interno della galleria. Ringraziamo le educatrici, tutti i bambini della scuola dell’infanzia e le volontarie per aver intagliato con tanta cura, le zucche più buffe e belle che abbiamo mai avuto. Ringraziamo le maestre e le classi quinte della scuola elementare per aver testato la Escape Room, -grande novità di questa edizione- allestita all’interno di Casa Terenzi grazie al prezioso e curatissimo lavoro della Ludoteca Pologioco che insieme a Federica Bollini di Utopie in Barattolo, Luca Cauterucci, Antonio Cipro e Andrea Canti, hanno permesso a quasi 200 persone di sfidare i mari in burrasca sul galeone del pirata Jack per recuperare il medaglione e sciogliere la maledizione. La preziosa collaborazione con la Ludoteca nasce dalla volontà comune di creare dei momenti di aggregazione che possano andare bene sia per famiglie che per i giovani. L’esperienza e l’ingegno degli operatori e dei ragazzi volontari ha permesso la realizzazione di un vero e proprio “gioco immersivo” che stimola la mente grazie ai suoi enigmi, favorisce poi la socializzazione e la collaborazione fra persone anche di età diverse. Ci auguriamo che l’esperienza si possa ripetere con storie sempre nuove e perché no, magari che si possano individuare dei locali idonei per fornire esperienze di gioco e attività rivolte a persone di ogni età. La Giunta esprime anche la propria gratitudine ai Lettori con la Valigia per aver tenuto compagnia ai nostri bambini con le loro storie, ai track food Loveria e Ingrediente Segreto per essere rimasti con noi nonostante il meteo, al Centro del Riuso per aver fornito gli arredi per allestire la cabina del capitano del vascello fantasma, e l’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici per averci fornito e installato il materiale necessario a completare l’opera. Alla prossima avventura!

c.s. Giunta di Castello di Domagnano