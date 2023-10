Halloween: quanto costa festeggiare la ricorrenza più inquietante dell’anno?

Si avvicina l’appuntamento con la festa di Halloween, che si celebra la sera del 31 ottobre. Si tratta di una ricorrenza di origine celtica molto popolare negli Stati Uniti, che ormai da anni spopola anche in molti altri Paesi. Com’è noto, a questa ricorrenza sono associate varie simbologie legate all’occulto e tradizioni, tra cui la formula trick-or-treat (dolcetto o scherzetto?), che i bambini ripetono girando di casa in casa per ottenere in regalo i dolciumi. Anche in Italia si è diffusa l’abitudine, sia tra gli adulti che per i più piccoli, di celebrare Halloween con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali. Vista la popolarità dalla ricorrenza, l’Osservatorio Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi per feste e travestimenti, comparandoli con quelli dello scorso anno. In generale, in tutte le categorie, i prezzi sono aumentati notevolmente in linea con la forte spinta inflattiva su tutti i beni. Analizzando le tendenze più terrificanti di quest’anno, ecco le tendenze più gettonate per feste, menu e travestimenti.

Costumi, materiali e trucchi

Le feste di Halloween sono l’occasione giusta per sbizzarrirsi a inventare maschere inquietanti e spaventose. Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 53,00 euro per un bambino ai 58,63 euro per un adulto (rispettivamente il +9% ed il +11% rispetto al 2022). Chi ama cambiare può optare per il noleggio. In questo caso i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche: sono stati rilevati i prezzi delle maschere a Milano (65,00 euro), con un aumento del +27% rispetto al 2022. Quest’anno, visti i forti rincari dei prezzi registrati e la crescita delle difficoltà delle famiglie, l’obbiettivo primario è risparmiare: in molti, quindi, sceglieranno di reinventarsi sarti e truccatori per creare costumi di Halloween fai da te.

In reste spopolano, in tal senso, video tutorial, spunti ed idee, dalle più semplici alle più complesse. Una maschera di Halloween non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 12,30 euro ai 26,99 euro, con un aumento del 33% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 21% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori. Halloween offre l’occasione di riunire amici e parenti per una serata all’insegna del divertimento, magari organizzando una festa privata in un locale: chi abbia intenzione di scegliere questa soluzione deve considerare un costo medio di circa 300,00 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 17,00 euro a persona per il buffet e 99,00 euro di diritti SIAE, con un aumento del 32% rispetto al 2022. ai quali possono aggiungersi i costi di un animatore e di un truccatore.

Ma per festeggiare non è necessario fare le cose in grande, anche in questo caso è possibile risparmiare: organizzando i festeggiamenti in casa in casa e degustando prelibati manicaretti preparati con le proprie mani, magari seguendo le ricette disponibili online dedicate proprio alla notte delle streghe. Una opzione è la cena al ristorante: molti locali, infatti, organizzano serate con allestimento e menù a tema, il cui costo medio è di 40,00 euro con un aumento del 14% rispetto al 2022.

Dolci tipici

Come accade per altre ricorrenze, anche alla notte di Halloween sono legati alcuni dolci tipici. Per non deludere i bambini che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle (costo medio 3,09 euro per una confezione da 200 grammi) e cioccolatini (costo medio 4,07 euro per una confezione da 250 grammi) da distribuire ai più piccoli. Inoltre, in supermercati e pasticcerie si trovano in vendita invitanti biscotti decorati (costo medio 4,60 euro per una confezione da 200 grammi) che riproducono i simboli propri della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golosissime mele stregate (costo medio 6,00 euro) ricoperte di glassa di zucchero. L’aumento medio di questi prodotti è del +22%. In quest’anno all’insegna del risparmio, molti preferiranno, anche in questo caso, infornare e cucinare tutto a casa, seguendo tutorial facilmente reperibili su internet.

Tendenze 2023

Nel caso in cui si organizzi una festa in casa o si affitti una sala per un party privato, la notte di Halloween è il momento giusto per sfoggiare la propria maschera. Il mondo del cinema e delle serie tv si rivela una validissima fronte di idee, i più gettonati quest’anno saranno Barbie e Ken, La Sirenetta, Super Mario e La famiglia Addams. Accanto alle nuove mode non passano mai di moda i tipici look da Halloween, come quello da strega, diavolo o vampiro. Per far divertire i più piccoli, è facile e divertente realizzare in casa costumi, decorazioni e accessori ispirati alle più classiche tematiche della notte delle streghe, c’è solo da sbizzarrirsi con fantasia e creatività.

Federconsumatori Rimini