"Happy Birthday, Teatro Mariani" la SM Accordion Concert Academy celebra il riconoscimento UNESCO

Domenica 26 luglio, al Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria, si è svolto il terzo appuntamento della rassegna "Fra Musiche e Luoghi in Valmarecchia", con protagonista la SM Accordion Concert Academy. Sarebbe stata, già di per sé, una serata di grande valore artistico, grazie alla presenza di affermati maestri e di giovani musicisti di grande talento. Tuttavia, una straordinaria coincidenza ha reso questo concerto un evento destinato a entrare nella storia del Teatro Mariani e della comunità di Sant'Agata Feltria. Proprio il 26 luglio 2026, infatti, il Teatro Mariani è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il concerto della SM Accordion Concert Academy si è così trasformato in una celebrazione condivisa con tutta la cittadinanza, che ha accolto con entusiasmo questo prestigioso riconoscimento. Alla presenza del sindaco Goffredo Polidori, del vicesindaco Francesco Bagnoli, dell'assessore alla Cultura Emanuel Peruzzi , del M°Augusto Ciavatta Direttore Artistico di “Fra Musiche e Luoghi”, e di un numeroso pubblico riunito in piazza per festeggiare l'importante traguardo, la serata si è aperta con Happy Birthday di Claus Dieter Ludwig. Una scelta che, pur casuale, è apparsa particolarmente significativa: il brano, arrangiato dal M° Paolo Vignani per ensemble di fisarmoniche, prende spunto dalla celebre melodia per svilupparsi in una serie di variazioni stilistiche, ironiche e brillanti, che spaziano dalla marcia funebre alla tarantella. Il titolo stesso, Happy Birthday, è sembrato quasi un augurio simbolico per la "nascita" del Teatro Mariani come sito riconosciuto dall'UNESCO e, al tempo stesso, un auspicio per un futuro culturale ricco, dinamico e aperto, capace di coniugare tradizione e innovazione. Il programma è proseguito con alcune delle pagine più amate del repertorio contemporaneo e cinematografico: brani tratti da La vita è bella di Nicola Piovani, Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, Invierno Porteño di Astor Piazzolla e Orfeo all'inferno di Jacques Offenbach. Tutti gli arrangiamenti sono stati curati dai Maestri Paolo Vignani e Sergio Scappini, che ha anche accompagnato il pubblico nella serata con presentazioni ironiche e coinvolgenti, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione. Per autorità, cittadini e musicisti è stata una serata destinata a rimanere nella memoria, non solo per la qualità del concerto, ma anche per aver condiviso un momento storico per Sant'Agata Feltria. Alla Giunta comunale e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso riconoscimento sono stati rivolti i più sentiti complimenti.

C.s. - SM Accordion Concert Academy









