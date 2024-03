Haydn e le "Ultime sette Parole" per la Rassegna Musicale di Pasqua 2024

Carissimi Amici,

"Musica instrumentale sopra le 7 ultime parole del nostro Redentore in croce ovvero Sette Sonate con una introduzione ed alla fine un Terremoto” (F. J.Haydn)

RASSEGNA MUSICALE DI PASQUA 2024

Promossa dall'’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

—————

Mercoledì 27 marzo ore 21:00 - Chiesa di San Francesco San Marino Città

LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE

Musiche di F. J. Haydn

Letture e meditazioni a cura delle Monache dell’Adorazione Perpetua di San Marino

Orchestra Camerata del Titano di San Marino

Direttore M° Augusto Ciavatta

Ingresso gratuito

—————

Le Ultime Sette Parole di Cristo sulla Croce

sono il “programma” di una composizione composta da sette sonate, con un’introduzione ed un finale. Il ritmo grave e solenne che caratterizza tutte le parti della composizione (eccetto il finale - Terremoto), descrive il lungo travaglio del trapasso, il momento drammatico narrato nei Vangeli.

Haydn nel 1787 accetta la commissione del Cardinale di Cadice (Spagna) per una “musica di scena” quale commento ai riti del venerdì santo, un’idea di musica lontana dalla guizzante formale alternanza “Adagio - Allegro” del suo tempo. Quindi sette composizioni con ritmo lento e solenne, senza l’ausilio del testo cantato, nelle quali Haydn utilizza “solo” gli strumenti del linguaggio musicale come melodie, silenzi, modulazioni, accenti, colori. Il risultato sono pagine strumentali misteriose, profonde, intense, dove “Ogni sonata, o ogni testo, è espresso dai soli mezzi della musica strumentale in maniera tale che solleciterà necessariamente l’impressione più profonda nell'animo dell'ascoltatore più distratto.” (F. J. Haydn).

Un concerto-rito quello in programma mercoledì 27 marzo, nel quale i brani verranno intervallati dalla declamazione delle “Parole” come motto ispiratore della musica. Le letture sono affidata alle Monache dell’Adorazione Perpetua di San Marino che ospitano l’evento nella Chiesa di San Francesco di San Marino.

Da non perdere!



Info: 337 1008856 - cameratatitano@omniway.sm

Buona musica e vi aspettiamo!



