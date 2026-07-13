Helenio Chierici campione sammarinese 2026: una risultato da record chiude un campionato avvincente

Nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, illuminata dalle luci della notte estiva e circondata da numerosi cittadini e turisti accorsi sulle gradinate, si è svolta sabato 11 Luglio alle 21.30 la finale del Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra, ultimo e decisivo appuntamento di una stagione intensa, combattuta e ricca di emozioni. I balestrieri hanno affrontato la prova indossando il caratteristico costume storico della Federazione, in una serata che ha saputo coniugare il fascino della tradizione con l’adrenalina della competizione. La finale, disputata con il tradizionale tiro su rotella, non solo ha decretato la classifica definitiva del campionato, ma ha anche individuato i 15 tiratori che rappresenteranno la Federazione Balestrieri Sammarinesi al prossimo Campionato Italiano, in programma sabato prossimo a Lucca. A conquistare il titolo di Campione Sammarinese 2026 è stato Helenio Chierici, autore di una stagione straordinaria culminata in una prestazione destinata a entrare nella storia. Con il punteggio complessivo di 418 punti, Chierici ha infatti eguagliato il record assoluto sammarinese di tutti i tempi, detenuto da Silvano De Biagi, raggiungendo un traguardo che testimonia il livello eccezionale del campionato disputato. Un risultato costruito gara dopo gara, con costanza, precisione e grande solidità tecnica, che ha trovato nella serata finale la sua consacrazione. In un campionato caratterizzato da equilibrio e alto livello competitivo, Helenio ha saputo distinguersi per continuità e qualità, meritando pienamente un titolo che rappresenta il coronamento di una stagione memorabile. Alle sue spalle si sono classificati Danilo Bollini secondo, ed Enrico Ceccoli terzo, anch’essi protagonisti di un percorso di grande valore che ha contribuito a rendere il campionato incerto e avvincente fino all’ultimo tiro. Come previsto dal regolamento della Federazione, sono stati inoltre premiati anche i balestrieri classificatisi dal quarto al decimo posto, riconoscimento che valorizza l’impegno e la qualità dimostrati nel corso dell’intera stagione. Un omaggio meritato a tiratori che, con costanza e determinazione, hanno contribuito a elevare il livello tecnico di un campionato particolarmente combattuto e ricco di risultati. Particolarmente suggestivo il momento della premiazione, quando, secondo un rito che unisce presente e tradizione, il nuovo campione ha ricevuto il Collare di Campione Sammarinese dalle mani di Raffaello Valentini, vincitore dell’edizione precedente. Un passaggio simbolico che racchiude il senso più autentico della disciplina: rispetto, continuità e appartenenza. Si chiude così un campionato che ha regalato sfide appassionanti, grandi prestazioni e momenti di autentica emozione, confermando ancora una volta l’elevato livello tecnico dei balestrieri sammarinesi e la vitalità di una tradizione che continua a coinvolgere tiratori, appassionati e pubblico.

Ora lo sguardo è già rivolto a Lucca, dove sabato prossimo la rappresentativa sammarinese sarà chiamata a confrontarsi nel Campionato Italiano di Tiro con la Balestra. I quindici tiratori qualificati porteranno con orgoglio i colori della Repubblica, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato durante la stagione e di provare a bissare lo straordinario successo dello scorso anno, quando San Marino conquistò sia il titolo italiano a squadre sia il prestigioso Collare del Re della Balestra. Una sfida impegnativa, ma che sarà affrontata con la consapevolezza del proprio valore e con la volontà di rappresentare al meglio la tradizione balestriera sammarinese. Dopo una stagione vissuta tiro dopo tiro, la finale di ieri ha consegnato alla Federazione un nuovo campione e alla storia del campionato un risultato destinato a essere ricordato. Per Helenio Chierici non è soltanto una vittoria: è la consacrazione di un percorso costruito con passione, dedizione e talento, culminato nell’ingresso tra i protagonisti più illustri della balestra sammarinese.

Comunicato stampa







