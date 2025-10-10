Heritage, Music & Opera – San Marino’s Greeting to Expo

Heritage, Music & Opera – San Marino’s Greeting to Expo.

Il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka ha celebrato oggi la propria tradizione culturale e musicale con l’evento “Heritage, Music & Opera”. L’iniziativa ha offerto al pubblico dell’Expo un viaggio tra musica classica, opera e rievocazioni storiche. Il programma ha visto l’intensa esibizione del soprano di nazionalità giapponese Mariya Taniguchi, accompagnata al pianoforte da Hikari Harada. Nel 2022 la Taniguchi ha vinto il primo premio del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Renata Tebaldi per valorizzare giovani talenti lirici, in memoria della grande soprano Renata Tebaldi. A seguire il duo di pianoforte e violoncello composto da Nicola Pantani e Francesco Stefanelli. A concludere, una suggestiva rappresentazione medievale a cura dei gruppi storici Corte di Olnanoe Compagnia dell’Istrice, che ha trasportato il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi. L’evento si è svolto alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con l’A.A.S.L.P. della Repubblica di San Marino Matteo Ciacci, accompagnato da una delegazione ufficiale, che ha voluto testimoniare l’impegno del Paese nel promuovere la cultura e la sostenibilità ambientale anche in ambito internazionale. Nel corso della visita a Expo, il Segretario ha fatto tappa anche alla “Forest of Civilization”, dove ha potuto vedere l’albero assegnato alla Repubblica di San Marino solo alcune settimane fa. ‘Expo 2025 Osaka rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere al mondo la nostra storia e la nostra visione del futuro,’ ha dichiarato il Segretario. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi che il Padiglione di San Marino ha proposto nel semestre dell’Esposizione Universale che chiuderà il 13 ottobre.



