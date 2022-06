Hotel Il Duca del Montefeltro: nuova avventura tra attività turistiche e sociali

Hotel Il Duca del Montefeltro: nuova avventura tra attività turistiche e sociali.

Nuova vita per l’hotel Il Duca del Montefeltro di Pennabilli, che ha riaperto il 1° giugno 2022 in occasione della XXVI edizione di Artisti in Piazza e ha subito registrato il tutto esaurito. Lo storico hotel di via Aldo Moro è al centro di un progetto a tutto tondo che ha voluto restituire una nuova identità alla struttura alberghiera trasformandola in un’opportunità di rigenerazione, per tutti gli abitanti della Valmarecchia e coloro che si trovano a visitarne i luoghi ricchi di storia natura, arte e spiritualità. Percorsi enogastronomici nella Valmarecchia, turismo artistico e culturale, eventi aziendali, ma anche turismo etico e sociale: l’Hotel Il Duca del Montefeltro è infatti tra i protagonisti del progetto “Ora d’aria”, un’iniziativa rivolta ai giovani provenienti da percorsi di recupero sociale. Un’esperienza unica nel suo genere: riscoprire la meravigliosa varietà di esperienze che solo la Valmarecchia sa offrire e fare del bene in un solo gesto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: