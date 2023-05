I 60 anni della Cassa Edile Sammarinese celebrati con un’emissione filatelica

Un foglietto con francobollo del valore di 3,90 euro che riporta un’illustrazione con alcune costruzioni edili in primo piano e una veduta del Monte Titano sullo sfondo celebra il “60° anniversario della Cassa Edile Sammarinese”. Il francobollo, opera del bozzettista Cristian Ceccaroni (30x50 in un foglietto 60x80) sarà emesso il prossimo 9 maggio in 20.000 esemplari. La Cassa Edile di Mutualità Sammarinese, fondata nel 1963 con lo scopo di portare regole certe e tutele sociali e contrattuali all’interno di un settore all’epoca in forte espansione, ha accompagnato l’edilizia sammarinese nel passaggio dalla società pre-industriale alla società moderna. Grazie alla sua istituzione, i rappresentanti delle imprese edili riuscirono a realizzare l'economia di alcuni costi attraverso la mutualizzazione degli stessi e i lavoratori si videro garantire, alle scadenze appropriate, l’erogazione dei trattamenti economici per ferie, gratifica natalizia e indennità di anzianità. Dalle 53 imprese e 586 operai presenti Repubblica al tempo della fondazione di Cassa Edile, l’Ente raggiungerà un totale di 123 associate con 900 operai. Ad oggi, a causa della crisi del settore e degli effetti della recente pandemia, sono 61 le imprese aderenti per un totale di 318 operai.

Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 3,90 Tiratura: 20.000 foglietti Stampa: offset a sei colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 14 x 14 Formato francobolli: 30 x 50 mm Formato foglietto: 60 x 80 mm Bozzettista: Cristian Ceccaroni