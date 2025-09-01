I cammini di Francesco, incontro tra sindaci toscani, presidente della Regione Giani e la Segreteria al Turismo

La certificazione del Consiglio d'Europa per quanto attiene i cammini di Francesco di San Francis wavs è stato il fulcro dell'incontro che si è tenuto a Chiusi della Verna organizzata dal sindaco Gian Paolo Tellini che ha invitato all'inaugurazione di edifici innovativi con strutture multimediali, 10 sindaci della regione Toscana, il Padre Guardiano e i Frati del Santuario, il rappresentante del turismo religioso della Segreteria di stato per il Turismo Pietro Berti, la direttrice Raffaella Rossi, direttrice del Saint Francis ways come Prof. Franco Boarelli de L'Umana Dimora di Rimini e alcuni esperti del settore tra cui i responsabili dei Parchi nazionali. La partecipazione di Eugenio Giani Presidente della regione Toscana ha permesso quindi di realizzare un incontro ad altissimo livello per definire percorsi e progetti comuni che possano innestarsi in un gigantesco network non solo loco-regionale ma nazionale ed europeo su aspetti geo-naturalistici, ma anche prettamente turistici sostenuti e illuminati dall'aspetto artistico e spirituale. Simbolo di questi valori può essere interpretato dall'immagine di Francesco realizzata da Cimabue nella Basilica superiore di Assisi nel 1292: raffigurazione dell'umiltà del messaggio cristiano di un umile affettuoso Francesco che permette di essere collegato con la realtà per inclusività, responsabilità, rispetto e senso di comunità. Non solo Cimabue nato a Firenze collega Arezzo con il meraviglioso Crocifisso simbolo di passaggio culturale a Giotto e al Trecento artistico riminese, lungo la via Rimini -S Leo - La Verna. Fiore e frutto inoltre del pensiero francescano é il Valore e impegno di S. Chiara, nella Libera espressione di Spiritualità Femminile, per secoli sottomessa, forzata e non adeguatamente valorizzata per dimostrare invece dolcezza, delicatezza dell'accoglienza, gentilezza e quell'aspetto misericordioso e viscerale dell'Amore in un mondo di materialismo e arroganza che deprime i valori della complementarietà tra i generi; quindi una reale Condivisione della Speranza nei momenti affannosi del nostro quotidiano. Filtro di Luce dal Cielo come ha dimostrato durante una Crociata nel voler incontrare il Sultano Kamil al Malik armato solo di saio e di amorevole volontà di Pace, esprime il modello di comportamento tra popoli contrastando odio, sopraffazione, violenza e massacri in particolare di piccole vittime inermi e innocenti. Questi aspetti forzatamente sintetizzati, permettono di comprendere l'Attualità del pensiero francescano, compreso anche nella dimensione laica europea su valori sociali e culturali a otto secoli di un tempo non cronico ma sospeso (Kairos) che ci osserva.

C.s. - Pietro Berti - Segreteria di Stato per il Turismo

