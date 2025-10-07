I CapiFamiglia annunciano sit-in pro referendum a Domagnano durante il convegno sull'UE

I CapiFamiglia, promotori della richiesta di referendum, organizzano un sit-in a Domagnano il 10 Ottobre 2025, in contrapposizione al convegno "San Marino, Italia e Unione Europea".
Motivazioni: - Riaffermare la volontà dei cittadini sammarinesi di esercitare il diritto di referendum. - Esprimere la contrarietà a iniziative che sembrano marginalizzare la partecipazione democratica diretta. - Ribadire l'importanza della sovranità popolare e del diritto dei cittadini di decidere sul proprio futuro.
Dettagli dell'evento: - Luogo: Domagnano, Piazza Filippo da Sterpeto (davanti alla Sala Monte Lupo) - Data: 10 Ottobre 2025 - Ora: dalle ore 16:00 Presenti al Convegno: - Luca Beccari, Segretario di Stato - Andrea Belluzzi, Segretario di Stato - Rappresentanti del Parlamento italiano: - Sen. Domenica Spinelli - Sen. Marco Croatti - On. Jacopo Morrone - On. Rosaria Tassinari - On. Andrea Gnassi - Roberto Baratta, Università Roma Tre - Michele Chiaruzzi, Università di San Marino
La democrazia partecipativa è un diritto fondamentale. Non rinunceremo alla possibilità di esprimere la nostra voce attraverso il referendum. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi per affermare la nostra determinazione.
C.s. - I CapiFamiglia