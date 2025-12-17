I CapiFamiglia: "Conclusa la raccolta firme per il quesito sull'Unione Europea"

I CapiFamiglia: "Conclusa la raccolta firme per il quesito sull'Unione Europea".

Oggi, 16 dicembre, si è conclusa con grande partecipazione la raccolta firme per il quesito referendario sull'associazione di San Marino all'Unione Europea. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa, ma un ringraziamento va anche alle decine di persone che, per motivi di lavoro o di salute, non hanno potuto sottoscrivere nonostante la loro intenzione (Stiamo valutando di dedicare un'altra mezza giornata ai primi di gennaio, con un orario 17-19, proprio per accontentare chi non ha potuto aderire all'iniziativa).

Prossimi passi: Quando il Collegio dei Garanti accoglierà il quesito, partiremo subito con la raccolta delle circa 1.300 firme necessarie per celebrare il referendum.

Il Comitato I CapiFamiglia augura a tutti i cittadini un sereno e felice periodo di feste. Nel frattempo, il quesito sarà depositato nei primi 15 giorni di gennaio e stiamo lavorando su altri tre quesiti referendari da sottoporre all'attenzione dei cittadini.

Resta aggiornato:

Per informazioni e aggiornamenti, contattaci:

- Email: icapifamiglia@gmail.com

- WhatsApp: 331 4343003

C.s. Comitato Referendum I CapiFamiglia

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: