I Capitani di Castello in Udienza Generale dal Santo Padre.

Accompagnati dall’Ambasciatore presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, i Capitani hanno preso posto in un’area riservata loro ai piedi dell’altare, insieme ad un’ampia rappresentanza delle rispettive Giunte di Castello. Al termine dell’Udienza i nove rappresentanti dei castelli hanno avuto l’opportunità di salutare personalmente il Santo Padre attraverso la formula del cosiddetto baciamano. Anche da Piazza San Pietro i Capitani di Castello hanno inteso rivolgere un accorato sentimento di vicinanza ai cittadini sammarinesi e delle Regioni limitrofe che, dalla giornata di ieri, stanno vivendo una situazione di difficoltà causata dal forte mal tempo. Si tratta di una situazione che da tanto tempo non si verificava, e con conseguenze per tutti i Castelli. Rivolgono inoltre un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e a tutti i volontari che si stanno adoperando per arginare l’emergenza idrogeologica. La delegazione sammarinese ha voluto lasciare testimonianza di questo momento altamente significativo e fortemente voluto consegnando al Pontefice l’emissione filatelica del 2013 dedicata ai nove Castelli con le rispettive effige simboliche. L’emozionante mattinata si è conclusa con una visita ai Musei Vaticani per l’intera delegazione.

