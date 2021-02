I Capitani Reggenti conferiscono al presidente del Coni Giovanni Malagò l'Onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata

In un clima di grande cordialità, ieri pomeriggio le Loro Eccellenze Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, hanno incontrato a Casa Italia Collection-FISI a Cortina d’Ampezzo - dove domenica si sono aperti i Campionati del mondo di sci alpino - il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda. Nell’occasione, i Capitani Reggenti hanno insignito il Presidente Malagò dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre del Magistero di Sant’Agata - uno dei più alti riconoscimenti per la Repubblica di San Marino - per il sentimento di amicizia e la sempre feconda collaborazione con il nostro Paese. Alla guida del CONI dal 2013, Giovanni Malagò rappresenta la figura del manager sportivo per eccellenza. Per lui parlano i risultati, due su tutti: la nomina a membro effettivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e l’aver portato le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. In questo periodo sta combattendo la battaglia per una maggiore autonomia dello sport. La delegazione, al termine dell’incontro, ha fatto ritorno in Repubblica.

c.s. Congresso di Stato