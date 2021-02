I Capitani Reggenti conferiscono al presidente del Coni Giovanni Malagò l'Onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata Suggellate dalla consegna del titolo le buone relazioni che legano la più alta istituzione sportiva italiana al nostro Paese.

In un clima di grande cordialità, ieri pomeriggio le Loro Eccellenze Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, hanno incontrato a Casa Italia Collection-FISI a Cortina d’Ampezzo - dove domenica si sono aperti i Campionati del mondo di sci alpino - il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda. Nell’occasione, i Capitani Reggenti hanno insignito il Presidente Malagò dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre del Magistero di Sant’Agata - uno dei più alti riconoscimenti per la Repubblica di San Marino - per il sentimento di amicizia e la sempre feconda collaborazione con il nostro Paese. Alla guida del CONI dal 2013, Giovanni Malagò rappresenta la figura del manager sportivo per eccellenza. Per lui parlano i risultati, due su tutti: la nomina a membro effettivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e l’aver portato le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. In questo periodo sta combattendo la battaglia per una maggiore autonomia dello sport. La delegazione, al termine dell’incontro, ha fatto ritorno in Repubblica.

c.s. Congresso di Stato

