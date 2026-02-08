I Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per il Territorio in visita alla Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, e da una Delegazione Istituzionale, nella giornata odierna hanno fatto visita alla Fratellanza dei Sammarinesi della Liguria. A Genova i Capi di Stato sono stati accolti dalla Presidente della Comunità ligure, Marina Barulli, dal Console Onorario Valentina Maiani e da un’ampia platea di Concittadini e di Concittadine. Una visita, questa, per riconfermare la profonda vicinanza da parte della Reggenza, di tutte le Istituzioni sammarinesi e dell’intera Comunità e ai tanti Concittadini che vi risiedono e qui lavorano. La Fratellanza di Genova è la più antica in Italia. Nasce, infatti, nel 1947 nella sede dell’Associazione dei Giornalisti di Genova ed è una delle Comunità più numerose che, da sempre, ha lo scopo di riunire immigrati sammarinesi in Liguria, promuovere azioni di solidarietà per i più bisognosi, creare incontri e momenti conviviali utili a rafforzare e a mantenere i legami con San Marino. La Fratellanza genovese operò in particolare nei difficili anni del dopoguerra in mezzo a tante avversità, ma riuscendo a distribuire aiuti e contributi a molti sammarinesi. Creò, infatti, a Genova una grande catena di solidarietà con tutti i suoi iscritti per aiutare ed ospitare sammarinesi che arrivavano a Genova per emigrare in America e dovevano fermarvisi, spesso anche per più di venti giorni, per espletare tutte le procedure necessarie all’espatrio. Molti di essi non sono poi partiti per gli Stati Uniti e qui sono rimasti a vivere. Attualmente il Consiglio Direttivo della Comunità è composto da dieci persone, fra le quali viene eletto un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario, un Amministratore e tre Sindaci che compongono il Collegio Sindacale. Nel lieto incontro conviviale, la Reggenza e il Segretario di Stato Ciacci hanno ribadito quanto San Marino sia loro grata, ancora una volta, per avere manifestato, anche con l’organizzazione di questo incontro, il forte attaccamento alla patria d’origine e alle comuni radici. Gli Ecc. mi Capitani Reggenti hanno avvalorato come fare visita alle Comunità dei sammarinesi all’estero sia stata una costante del semestre reggenziale volta a valorizzarle e a onorare il costante legame e l’operosità del lavoro svolto. Onorata e commossa per la calorosa accoglienza ricevuta, la Reggenza ha ricordato le Comunità di Parigi e del Belgio che hanno visitato a dicembre scorso e la Fratellanza di New York dalla quale sono rientrati da poco ed ha affermato che i Concittadini all’estero sono una grande ricchezza che ha permesso, dagli anni più bui del dopoguerra ad oggi, di ricostruire la San Marino che siamo e di portare ricchezza e conoscenza fuori e dentro il Paese.

