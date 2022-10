I Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per lo Sport in visita a Rallylegend

Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha accompagnato questa mattina le Loro Eccellenze Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta a Rallylegend. Accolti dall’organizzatore e Presidente della Federazione Automotoristica Sammarinese Paolo Valli i Capitani Reggenti hanno visitato il parco chiuso e il village dell’evento che attrae sul Titano decine di migliaia di appassionati. Presenti anche il Capitano di Castello di Serravalle e i vertici del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. La presenza sul Titano di decine di leggende dell’automobilismo e di vetture storiche di inestimabile valore, unite ad un clima particolarmente estivo e ad un programma di iniziative di altissimo livello, hanno richiamato sul Titano un numero record di spettatori. Rallylegend proseguirà fino a domani quando verranno decretati i vincitori delle diverse categorie in gara. Apprezzamento è stato espresso dalle autorità sammarinesi per il valore dell’evento che ha raggiunto quest’anno la sua ventesima edizione.

Cs - SdS Sport

