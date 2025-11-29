I Capitani Reggenti in visita all’Ambasciata di San Marino in Francia e alla Delegazione UNESCO di Parigi

Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e del Segretaro Di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, alla sede dell’ambasciata di San Marino in Francia e alla delegazione permanente della Repubblica di San Marino presso l’Unesco di Parigi

Nel corso della trasferta a Parigi, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, hanno fatto visita alla sede dell’Ambasciata di San Marino in Francia e alla Delegazione Permanente della Repubblica di San Marino presso l’UNESCO. Ad accoglierli, l’Ambasciatore Leopoldo Guardigli, il Ministro Plenipotenziario, Maurizio Borletti e la Presidente della COSMA, Comite’ Saint-marinais d’Assistance (C.O.S.M.A.), Marie Hélène Ugolini. Nell’ambito del colloquio intercorso, la Reggenza e il Segretario di Stato Lonfernini hanno rimarcato il forte impegno profuso dall’Ambasciata e dalla Delegazione Permanente presso l’UNESCO, in particolare dall’Ambasciatore Leopoldo Guardigli, al quale hanno espresso la più viva e sentita riconoscenza per la dedizione dimostrata e per l'eccezionale lavoro svolto dal team, sottolineando l'importanza del contributo dimostrato al rafforzamento della presenza e dell'influenza della Repubblica di San Marino in seno all'Organizzazione Internazionale. Di seguito sono stati ripercorsi i recenti risultati di San Marino nell’ambito UNESCO; fulcro dei temi trattati con il Direttore Generale UNESCO nel corso della Visita Ufficiale avvenuta nella giornata di ieri. Un impegno strategico e fondamentale, quello della Repubblica di San Marino, nei settori chiave come la promozione del patrimonio culturale, il sostegno all'educazione e la cooperazione scientifica internazionale. La Reggenza ed il Segretario Lonfernini, hanno poi sottolineato il grande legame esistente con la Comunità COSMA di Parigi e con la Presidente e la Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri, Dott. ssa Chiara Cardogna, sono stati ripercorsi i valori alla base del sodalizio e le importanti storie che lo caratterizzano, citando anche le più recenti legate alle giovani generazioni e al legame esistente che è rafforzato anche grazie al preziosismo strumento dei Soggiorni Culturali. Il Comitato d’Assistenza di Parigi rappresenta la testimonianza del forte attaccamento esistente fra i Sammarinesi all’estero e la madrepatria e del radicato spirito comunitario che ha consentito di mantenere viva l’identità sammarinese. A tal proposito la Reggenza e il Segretario Lonfernini hanno rappresentato un partecipato encomio e ringraziamento alla Presidente COSMA Ugolini per l’encomiabile e ininterrotto lavoro svolto e per l’impegno da sempre dimostrato nel raccontare e diramare la storia di San Marino e della sua emigrazione in Francia.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale

