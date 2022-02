I Capitani Reggenti in visita alla Gendarmeria

È un periodo storico di grande incertezza e difficoltà quello che sta vivendo il nostro Paese alla stregua di tantissimi altri Stati. La pandemia da Covid 19 ha, infatti, modificato la vita di ognuno di noi e ha messo a dura prova la vita sociale, colpendo tutti i settori della nostra collettività. Un ruolo di fondamentale importanza, anche sul fronte della salvaguardia dell’ordine pubblico, per garantire alla nostra cittadinanza quei livelli di benessere e di sicurezza che da sempre appartengono a San Marino, è svolto da tutti coloro che operano nei vari Corpi Militari e di Polizia. Con l’intento di esprimere apprezzamento e riconoscenza per l’attività di primaria importanza portata avanti in modo esemplare dalle Forze dell’Ordine e dai Militi, non solo durante l’emergenza pandemica, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, hanno iniziato questa mattina – partendo dal Comando della Gendarmeria – le visite presso le sedi delle Forze dell’Ordine e delle Milizie. Le Loro Eccellenze hanno indirizzato al Comandante Maurizio Faraone e a tutto il Corpo della Gendarmeria i loro ringraziamenti per l’impegno profuso ogni giorno al servizio della Repubblica. Il loro encomiabile lavoro a salvaguardia della sovranità e dell’identità statuale, garantisce ordine pubblico, sicurezza e protezione a tutti i cittadini. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno rinnovato la vicinanza e il sostegno delle Istituzioni auspicando che la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini sia sempre un valore da tutelare assicurando alle Forze dell’Ordine le risorse e gli strumenti necessari per poter adempiere alle loro importanti funzioni. Già programmate le altre visite, a cadenza settimanale.

Cs Segreteria Istituzionale

