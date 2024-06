I Centri Estivi per Scuole d’Infanzia e Scuole Elementari fanno registrare il tutto esaurito 50 anni fa la Legge che li istituì

I Centri Estivi per Scuole d’Infanzia e Scuole Elementari fanno registrare il tutto esaurito.

Al via ieri, lunedì 17 giugno, i Centri Estivi per i bambini della Scuola Infanzia ed Elementare della Repubblica di San Marino che hanno fatto registrare il tutto esaurito. I Centri Estivi, a 50 anni dalla legge che li ha istituiti festeggiano la loro crescita con l’aumento negli ultimi anni del 30% di iscrizioni e la nascita di centri estivi per i ragazzi delle scuole medie con indirizzi sportivo, ceramica, lingua e cultura giapponese. Numerose le collaborazioni con le Federazioni sportive sammarinesi, le cooperative e gli enti privati. Il “gioco”, attraverso i laboratori, sta alla base del programma con l’incoraggiamento dei bambini a collaborare tra loro, a fare squadra, a sviluppare la percezione di sé, dell’altro e dello spazio intorno. Tra le novità l’apertura pomeridiana dei centri misti di Acquaviva e Faetano che hanno riscosso molto successo considerate le richieste. Lunedì 24 al via i Centri Estivi per la scuola media presso Fonte dell’Ovo e il centro di ceramica Barbò.

cs Segreteria Istruzione

