I cittadini devono avere il coraggio di alzare la testa e pretendere un vero cambiamento, se per paura restiamo zitti a guardare, sarà troppo tardi per tutti

I cittadini devono avere il coraggio di alzare la testa e pretendere un vero cambiamento, se per paura restiamo zitti a guardare, sarà troppo tardi per tutti.

Da troppo tempo certe cose vengono dette, ripetute, segnalate. Eppure la sensazione è che, nonostante tutto, una parte del Paese continui a restare ferma, in silenzio, come se ciò che sta accadendo alla nostra Repubblica riguardasse sempre qualcun altro.

Davvero non ci rendiamo conto degli ostacoli che San Marino sta incontrando? Davvero non vediamo che esistono situazioni sempre più pesanti, sempre più spiacevoli, che toccano tante famiglie? Ci sono persone che oggi chiedono aiuto, ma perché vogliono continuare a vivere nel loro Paese, vogliono restare qui, costruire qui il proprio futuro, senza sentirsi spinte a cercare altrove ciò che qui non riescono più a trovare.

In questo quadro, è evidente che la politica continua a mostrare un limite inspiegabile, non riesce ancora a fare fino in fondo le riforme necessarie e troppo spesso non ascolta davvero la cittadinanza. Ma il problema non è soltanto questo. Il problema è anche il silenzio che si è creato attorno a tutto questo.

Perché non ci svegliamo? Perché aspettiamo sempre che sia qualcun altro a muoversi, a parlare, a reagire? E perché, anche tra chi è in difficoltà, c’è chi ha deciso di aprire gli occhi e chi invece continua a restare fermo, a voltarsi dall’altra parte, a guardare tutto come se non lo riguardasse? A volte la verità è che si ha paura. Paura di esporsi, di rompere un equilibrio, di dire le cose come stanno. E allora si tace. Si aspetta. Si spera che il problema passi da solo. Ma i problemi che vengono ignorati non spariscono. Crescono.

Quando ci sveglieremo davvero? Quando sarà troppo tardi? Che futuro vogliamo lasciare ai nostri figli e alle prossime generazioni? Una Repubblica più debole, più rassegnata, più fragile? Oppure una comunità capace ancora di reagire, di farsi sentire, di difendere con dignità il proprio presente e il proprio domani?



Comunicato stampa

Membri Comunità e Territorio San Marino

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