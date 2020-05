I cittadini di Fiorentino ringraziano il Comandante Zechini

A nome di alcuni cittadini del Castello di Fiorentino vorremmo ringraziare pubblicamente l’Egregio Dottor Achille Zechini per l’attività svolta a San Marino, esprimiamo il nostro più sincero e sentito ringraziamento per l’attività svolta nella nostra Repubblica, per l'incontro con i cittadini del Comitato Civico del Castello di Fiorentino e per l'aiuto nella delicatissima vicenda FASEA. Per noi è stato un onore averLa avuta fra noi, abbiamo un ricordo di integrità morale, un esempio di preparazione e professionalità uniche. Le auguriamo buon lavoro per il suo incarico al comando della Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico. Con profonda stima ed ammirazione un grandissimo GRAZIE

c.s. Alcuni Cittadini del Castello di Fiorentino



