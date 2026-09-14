“I colori della tempesta” – Il 24 settembre al Cinema Teatro Concordia il film dedicato a Pasquale Rotondi

Giovedì 24 settembre alle ore 21.00, il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore ospiterà la proiezione speciale di I colori della tempesta, il film diretto da Roberto Dordit e dedicato alla straordinaria figura di Pasquale Rotondi, il giovane soprintendente delle Marche che, durante la Seconda guerra mondiale, mise in salvo migliaia di opere d’arte italiane. L’iniziativa è promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo. Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione della serata gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. La proiezione sarà introdotta da una presentazione e dagli interventi della storica dell’arte Roberta Aliventi e del regista Roberto Dordit, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della vicenda storica raccontata dal film. Interverrà inoltre Fabrizio Raggi, già responsabile del Cineturismo della Repubblica di San Marino, che ha curato l’organizzazione dell’evento. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, I colori della tempesta racconta l’“Operazione Salvataggio” attraverso la quale Rotondi riuscì a mettere al sicuro circa 10.000 opere d’arte, sottraendole ai bombardamenti e alle razzie naziste. Tra i capolavori protetti figuravano la Tempesta di Giorgione e la Cena in Emmaus di Caravaggio, custoditi nella Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi di Carpegna, nel Montefeltro. La pellicola, prodotta da QualityFilm in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con Staragara, è un racconto di storia, coraggio e salvataggio del patrimonio culturale, riportando alla memoria la figura di uno degli uomini che contribuirono in maniera decisiva alla salvaguardia dell’arte italiana durante la guerra.

Particolarmente significativo è il legame del film con la Repubblica di San Marino, inserita tra i territori coinvolti nelle riprese. La presenza del Titano all’interno della produzione, rappresenta prova concreta del percorso promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sviluppare il Cineturismo e valorizzare San Marino come territorio in grado di ospitare produzioni cinematografiche e audiovisive. Il cinema diventa in tal modo, anche strumento e prezioso volano di promozione del territorio, le immagini delle location sammarinesi possono raggiungere un pubblico quanto mai ampio ed eterogeneo, contribuendo con vasto raggio d’azione a far conoscere il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Repubblica. La serata del 24 settembre si inserisce al meglio in questo percorso, creando un innesto tra cinema, arte, storia e promozione turistica, e offrendo alla cittadinanza l’occasione di conoscere una produzione che ha avuto anche San Marino tra i propri luoghi di ripresa. La proiezione speciale della pellicola durante la serata del 24 settembre è aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito, il film resterà inoltre in programmazione al Cinema Teatro Concordia nei due giorni successivi, con regolare ingresso a pagamento, per permettere al pubblico di assistere alla pellicola anche dopo la serata inaugurale.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







