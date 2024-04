I Comitati Nazionali di Bioetica di tutto il mondo si riuniscono sul Titano Dal 17 al 19 aprile San Marino ospita il prestigioso summit internazionale sotto l’egida di OMS, previsti 60 Paesi. Segretario di Stato Mariella Mularoni: “Riconosciuto l’importante lavoro fatto dal nostro Comitato in tempo di Pandemia”

Presentata questa mattina l’edizione numero 14 del “Summit Globale dei Comitati nazionali di Etica e Bioetica” che San Marino ospiterà per la prima volta dal 17 al 19 aprile prossimi sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, in collaborazione con UNESCO. Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ha comunicato l’adesione all’evento di 60 delegazioni di altrettanti Paesi per un totale di più di 200 delegati. L’evento, che si svolge ogni due anni, arriva per la prima volta in un “piccolo Stato” e l’apprezzamento delle altre nazioni aderenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità è certificato dall’ampia adesione. “E’ un riconoscimento al Comitato Sammarinese Bioetica per l’importante ruolo svolto durante la Pandemia da Covid-19 -ha detto il Segretario di Stato Mularoni- e questo ci rende particolarmente fieri. Ringrazio di cuore -ha proseguito il Segretario di Stato- la Dottoressa Luisa Borgia e il Comitato per l’impegno preso e per l’attenta organizzazione dell’evento e lo staff della Segreteria”. A presentare il programma e i temi trattati la Dott.ssa Maria Luisa Borgia, Presidentessa del Comitato Sammarinese di Bioetica: “Abbiamo dettato noi i temi al centro del Summit e abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione su argomenti ai quali, abitualmente, la bioetica si approccia a fatica”. Il tema centrale sarà “Crisi, Evoluzione e Crescita” e sarà declinato tenendo conto dei problemi emersi soprattutto durante la Pandemia. La conferenza si svilupperà secondo quattro pilastri e ad altrettante sessioni parallele: Prepararsi alle crisi in tempi di scarsità di risorse: il ruolo dei Comitati etici nazionali; Contributi e sfide dei Comitati etici nazionali nel promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e dei gruppi vulnerabili; Lotta per l'equità di fronte alle innovazioni mediche: come possono i Comitati etici nazionali contribuire a ristabilire l'equilibrio; Il ruolo dei comitati etici nazionali nella promozione dell'impegno pubblico, del dialogo e della fiducia nella salute pubblica e nel benessere. Nelle sessioni parallele: Questioni di crisi: preparazione alle pandemie; Inclusione, esclusione e vulnerabilità; Accesso equo e condivisione dei benefici, prevenzione; Fiducia, disinformazione e impegno. L’incontro, che si terrà al Centro Congressi Kursaal, si aprirà alla presenza dei Capitani Reggenti alle 9 del 17 aprile e i lavori proseguiranno con le differenti sessioni, Plenarie e parallele, fino alle 18.30 quando è prevista l’Udienza dei vertici di OMS, degli speakers e del Comitato Sammarinese di Bioetica, a Palazzo Pubblico. Il 18 aprile lavori previsti dalle 9 alle 17.30 mentre l’ultimo giorno, il 19 aprile, le riunioni si chiuderanno alle 13. Per l’occasione, Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha emesso un francobollo con il logo dell’evento.

