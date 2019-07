I consiglieri Cecchetti e Margiotta sulla questione giustizia

Danno parecchio nell’occhio ed è impossibile tacere di fronte alle notizie arrivate in questi giorni che coinvolgono il nostro Tribunale. La nostra preoccupazione ha radici lontane, essa risale almeno al tempo dell’allontanamento – non previsto dalla legge – dell’ex Magistrato Dirigente ed è aumentata alla luce delle recenti notizie, trapelate a mezzo stampa, sul fatto che sarebbero stati addirittura aperti alcuni procedimenti penali per fare chiarezza su alcune situazioni balzate sulla cronaca in questi giorni. E ancora per dissipare ogni dubbio su scenari inquietanti come la rivelazione di arresti o alleanze politiche che sarebbero state costruite a tavolino proprio sulla base dei consigli giunti dall'interno del tribunale. Per non parlare di come anche la stampa internazionale abbia ripreso a scrivere dello strano caso di San Marino, dove si vorrebbero istituire Tribunali speciali, nei quali giudicare i Magistrati. Crediamo che tali notizie non lascino tranquilli i cittadini e diano la misura di quanto siano fuorvianti le parole di chi ancora oggi si ostina a dipingere la realtà sammarinese in vesti assai rosee. Notizie di questo genere hanno un peso reale ed esigono una risposta non da Don Abbondio (non siamo vasi di coccio!) ma da Fra Cristoforo, affinché il Tribunale possa essere liberato da ogni scoria di dubbio che intossica la democrazia.

c.s.

I Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti - Tony Margiotta