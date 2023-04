I consiglieri Oscar Mina e Paolo Rondelli alla Riunione del Bureau dell’OSCE PA

Il Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE Oscar Mina ed il Consigliere Paolo Rondelli, parteciperanno alla Riunione del Bureau dell’OSCE PA che si terrà nei giorni 23 e 24 aprile p.v. a Copenhagen. All'ordine del giorno della corrente Riunione è prevista la presentazione delle Relazioni e Risoluzioni preliminari che saranno esaminate nel corso della 30^ Sessione Annuale OSCE PA in programma a Vancouver il prossimo mese di luglio. Interverranno a tal proposito i relatori delle 3 Commissioni Generali OSCE PA nei rispettivi ambiti, ed i vari Rappresentanti Speciali, in cui verranno prese in esame tutte le attività dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE quali le Missioni di Monitoraggio Elettorale e l’operato delle varie Commissioni ad Hoc. Si terranno in seguito i vari riferimenti e dibattiti relativi a questioni amministrative e finanziarie, tra le quali figura la Relazione del Tesoriere OSCE PA e la presentazione del progetto di Bilancio per il 2023-2024; inoltre verranno fornite tutte le informazioni sulle prossime Riunioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nel corso del c.a, e quelle previsionali del 2024/2025.

